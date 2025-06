Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat termenele stabilite de noul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, Nicolae Giugea, referitoare la procesul de recalculare a pensiilor și la calendarul pentru achitarea diferențelor restante către pensionari.

Oficialul a precizat că noul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și-a asumat două termene importante: 15 iulie pentru finalizarea procesului de recalculare a pensiilor și 30 august pentru punerea în plată a tuturor restanțelor. A menționat că menține un contact constant cu șeful CNPP și că evoluția acestui proces este monitorizată zilnic.

De asemenea, a relatat că discutase recent cu acesta, în contextul promulgării de către președintele Nicușor Dan a unei legi care prelungește cu încă un an mandatul a 1.000 de angajați implicați în recalculare. Noul președinte ar fi informat că o componentă a aplicației informatice a intrat în producție, iar, spre deosebire de fostul conducător al instituției, actualul se dovedește mult mai cooperant.

Chiar acum o oră am vorbit cu domnia sa pentru că președintele Nicușor Dan a semnat o lege care prelungea cu încă un an mandatul a 1.000 de oameni care ajutau la recalculare.

Ministrul îi asigură pe români că sporurile acordate bugetarilor vor fi reduse semnificativ, menționând ca exemplu sporul pentru condiții vătămătoare, care va scădea de la un nivel maxim de 1.500 de lei la cel mult 300 de lei.

Florin Manole a transmis că procesul de evaluare a început cu administrația publică, dar s-a extins asupra tuturor anexelor legii salarizării. El a subliniat că revizuirea unor sporuri este prevăzută în programul de guvernare, iar avizele ministerelor implicate au fost deja emise, cu observațiile incluse în document.

Proiectul ar putea fi avizat în următoarea ședință a Comitetului Economic și Social. Manole a precizat că nu vor exista excepții, toate anexele legii salarizării urmând să fie modificate în mod unitar. El a menționat că, deși existența unor sporuri este firească, reducerea lor a fost o decizie asumată de actualul guvern încă dinaintea formării majorității parlamentare.

„Tehnic vorbind, cea mai simplă explicație a actului normativ este că plafonarea de la 1.500 de lei coboară la 300 de lei. Nu mai sunt acele praguri intermediare între 0 și 1.500 de lei sau între 0 și 300 de lei, este un singur nivel, acela de 300 de lei.

Am început evaluarea de la administrația publică, însă am mers către toate anexele legii salarizării. Este parte din programul de guvernare, am anunțat că vor exista intervenții în legătură cu unele sporuri. Avizele ministerelor există, observații au fost înglobate iar actul poate primi un aviz într-o următoare ședință a Comitetului Economic și Social.

Nu vor fi excepții de niciun fel, toate anexele legii salarizării vor suferi modificări identice. Ideea de a exista sporuri nu este greșită, e normal să existe, însă reducerea lor a fost o decizie anunțată de actualul guvern înainte de constituirea majorității”, a afirmat el.