S-a dat start freneziei pentru construcția de buncăre

După ce s-a aflat că Mark Zuckerberg construiește un buncăr de 5.000 de metri pătrați sub ferma sa de pe insula Kauai, afacerea adăposturilor fortificate este în plină expansiune.

Escaladarea conflictelor armate din întreaga lume și avalanșa continuă de împușcături în masă, precum și un peisaj politic din ce în ce mai fracturat, care conduce la alegerile prezidențiale din SUA din 5 noiembrie.

Cei unu la sută care își pot permite să elimine toate opreliștile pentru autoconservare fac acest lucru mai mult ca niciodată, scrie Hollywood Reporter.

Având ca scop să se protejeze de potențiale amenințări, inclusiv tulburări civile, atacuri cibernetice, atacuri nucleare, căderi ale rețelei electrice și evenimente drastice legate de schimbările climatice, mulți lucrează direct cu antreprenori pentru a construi buncăre echipate pentru sfârșitul lumii, în timp ce alții apelează la o mână de companii specializate.

„A devenit foarte aglomerat și se pare că telefonul nu a încetat să sune; al treilea război mondial pare că se apropie”, împărtășește Ron Hubbard, CEO al Atlas Survival Shelters din Texas, care notează că vestea despre buncărul lui Zuckerberg „a provocat o frenezie de cumpărături”.

În prezent, el construiește un buncăr de 7,5 milioane de dolari pentru un client din Oklahoma, care se află în faza de proiectare.

Printre alți moguli îndrăgostiți de buncăre se numără miliardarul și fostul director executiv al Paypal, Peter Thiel – ale cărui încercări de a construi unul în Noua Zeelandă au fost anulate în 2022 – și Bill Gates, despre care se zvonește că ar avea zone de securitate subterane sub fiecare dintre casele sale.

Ce prețuri au astfel de adăposturi?

Prețul mediu pentru un adăpost – constând într-un buncăr modular prefabricat din oțel – se situează între 200.000 și 400.000 de dolari, iar 50% dintre clienții Atlas Survival Shelters sunt femei. Hubbard a apărut într-un episod al ultimului sezon al emisiunii Keeping Up With The Kardashians din 2021, în care Kim și Khloé Kardashian au testat unul dintre buncărele sale de 500 de metri pătrați și 200.000 de dolari.

Din cauza cererii globale, sistemele de filtrare a aerului din buncăre (care costă între 3.000 și 10.000 de dolari) sunt din ce în ce mai puține, spune Hubbard, așa că a cumpărat 711 de astfel de sisteme în decembrie anul trecut (mai multe decât a cumpărat în ultimii 13 ani la un loc) pentru a ține pasul cu cererea tot mai mare. El spune că firma lucrează în prezent cu doi clienți miliardari din SUA, „ambii având legătură cu Facebook”, dar buncărele lor se limitează la mai puțin de 500.000 de dolari.

La limita superioară, „am auzit că se construiesc câteva buncăre mari în Statele Unite, cu o valoare cuprinsă între 5 și 10 milioane de dolari”, adaugă acesta, care construiește în prezent un buncăr de 5 milioane de dolari pentru un client din Kuala Lumpur, Malaezia, care va găzdui și colecția sa de mașini.

Există și în România firme care construiesc buncăre. Aici prețurile pentru un adăpost cu suprafața de 16 mp, fără dotări precum mobilierul sau utilități sanitare, ajunge la 70.000 de euro.