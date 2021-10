Canada recrutează profesioniști din Gaming și VFX din România și Balcani

Companiile tech din Montréal s-au aliat pentru a crea Journées Québec Gaming & VFX, o inițiativă unică pentru oportunitățile de recrutare la nivel mondial. Profesioniștii din România și Balcani – interesați să se mute la Montréal pentru a se alătura sectoarelor în creștere rapidă de jocuri video, efecte vizuale și animație – își pot depune candidatura până pe 12 noiembrie 2021.

Aceasta este o oportunitate de neratat pentru profesioniștii interesați de potențialul unei noi vieți în Montréal, incluzând aici un cost convenabil de trai, sisteme de sănătate și educaționale puternice și un stil de viață avangardist.

Peste o sută de oportunități de angajare sunt în prezent disponibile pentru jocuri video, VFX și animație, incluzând poziții pentru niveluri medii, până la seniori, pentru programatori, artiști, regizori, asigurarea calității (QA), experiența utilizatorului și interfața pentru utilizatori (UX/UI), design-ul jocurilor, animație, compoziția sunetului și multe altele. Mai multe studiouri recrutează activ în cadrul evenimentului Journées Québec Gaming & VFX, printre care:

WB Games Montréal

Cinesite

Framestore

Turbulent

Netease Games

Moment Factory Dpt.

Motive Studios (EA)

Eidos Montréal

Square Enix Montréal

Beenox

MiHoYo

Ludia Halodi Robotics

Norsfell

Tencent America

AAStudios (Artifex Animation Studios Inc.)

Candidații interesați de o astfel de oportunitate pot aplica pentru diferite poziții pe website-ul talentmontreal.com începând de astăzi până vineri, 12 noiembrie 2021. Angajatorii vor selecta potențialii candidați și îi vor invita la un interviu online care va avea loc între 15 și 21 noiembrie 2021. Majoritatea studiourilor își vor asista candidații câștigători în procesul de obținere a permisului de muncă în Canada.

“Mai mult ca oricând, Montréal este locul unde trebuie să fii. Industriile tehnologice și creative ale orașului creează capodopere și proiecte avangardiste. Montréal se clasează în mod constant printre primele hub-uri la nivel mondial și pe primul loc în Canada pentru creativitatea digitală: este un loc în care carierele sunt menite să avanseze ”, a declarat Stéphane Paquet, președinte și CEO, Montréal International. „Fie că sunteți veterani din industrie care doriți un mediu sănătos și pozitiv pentru familiile voastre, fie un nou venit care caută un loc de muncă provocator la birou și recompensator în viața socială, Montréal vi se potrivește.”

De-a lungul anilor, studiourile de animație și efecte vizuale din Montréal au participat la nenumărate producții, printre care The Rise of Skywalker, Stranger Things, Jurassic World, Blade Runner 2049, 1917 și Tomb Raider. Personaje precum Ezio Auditore (Assassin’s Creed), Scooby Doo și Batgirl au fost, de asemenea, dezvoltate cu ajutorul studiourilor din Montréal. Vedetele și studiourile din spatele lor pot fi văzute pe acest website, iar un videoclip care prezintă industria înfloritoare tech și creativă din Montréal poate fi vizionat pe pagina web Get in the Game!

Creșterea exponențială a industriei a fost, de asemenea, subiectul unui studiu recent condus de KPMG, care a arătat că între 2009 și 2019, ocuparea forței de muncă în oraș a crescut în medie cu 8% în fiecare an pentru industria jocurilor video și cu 28% pentru efectele vizuale.

Journées Québec Gaming & VFX este un eveniment organizat de Montréal International în colaborare cu Guvernul din Québec.

Testimoniale din partea unor profesioniști care au mizat pe Montréal pentru carierele lor

“M-am născut în Statele Unite. În Montréal, am găsit un amestec de arome europene cu o industrie înfloritoare a jocurilor propice pentru cariera mea, împreună cu un cost al vieții rezonabil, salarii bune și o viață culturală bogată. Mixul acesta este absolut magic. Este foarte ușor să te îndrăgostești de Montréal, așa cum am făcut-o și eu!”, Tara Brannigan, Director of Player Experience – Behaviour Interactive.

”Încă din școală visam să lucrez la producții renumite în toată lumea. La Framestore, acest vis a devenit realitate de când lucrez la Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore! Montréal este un oraș divers care se poate lăuda cu oportunități incredibile de carieră. Întâlnesc adesea artiști care, ca și mine, și-au găsit jobul visurilor în acest oraș. Ecosistemul bogat combinat cu o scenă culturală unică și stilul de viață fac din Montréal un oraș fantastic pentru a crește ca artist VFX. ” Laureline Silan, Supervizor pentru efecte vizuale – Framestore

“M-am mutat în Montréal din Brazilia în 2019 și am descoperit că orașul nu este doar un loc fantastic pentru a lucra, ci și pentru a trăi! Faptul că Montréal este unul dintre cele mai mari hub-uri din lume pentru dezvoltarea jocurilor video face din el un loc fantastic pentru a-ți crește cariera și a munci pentru cele mai bune studiouri din lume. Ca iubitor de jocuri video, sunt încântat că m-am alăturat echipei Square Enix Montréal și am ocazia să contribui la dezvoltarea viitoarelor jocuri mobile precum Hitman Sniper: The Shadows și o nouă viziune pentru marca Space Invaders.” Rodrigo Moutinho, Programator de Suport – Square Enix Montréal