Pensiile vor fi o majorate de la 1 ianuarie 2023

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, i-a asigurat pe cetățenii români că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023, iar compensarea facturilor la energie electrică va continua și în iarna 2022-2023.

„Va fi o majorare de la 1 ianuarie 2023. Valoarea majorarii urmează să fie regăsită în momentul în care vom construi bugetul pe anul 2023. Am vazut că şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu şi premierul au spus că ne dorim şi vom reuşi in acest an să aprobam deja bugetul pentru 2023. Ministerul Muncii este in stransa legatura cu celelalte ministere, cu Banca Mondiala si cu Comisia Europeana. De saptamana viitoare vom discuta cu partenerii sociali despre salariul minim brut garantat in plata dar si pe viitoarea reforma a pensiilor. Impreuna sunt sigur ca ne vom incadra in acest jalon de 9.4% din PIB”, a declarat, sâmbătă seară, Marius Budăi.

„Avem acea plafonare şi compensare. Tot ce a fost pe durata de iarnă a anului 2021-2022, ca și compensare pentru consumatorii casnici, Ministerul Muncii a achitat către furnizori până la ultimul leuţ. Avem această măsură și pentru iarna 2022-2023 și suntem pregătiți să o implementăm. Dacă situaţia o va impune, noi vom implementa noi măsuri pentru că asta este scopul nostru, să protejăm cetăţenii”, a explicat Marius Budăi, în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

Nu se știe cu cât vor fi majorate pensiile. Guvernul României are trei variante de calcul

Referitor la majorarea pensiilor, vă amintim că, momentan, nu se știe procentul concret. Totuși, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul de Finanțe au trei variante de calcule pentru creșterea veniturilor pensionarilor.

Una dintre variante este majorarea pensiilor cu 5 procente, însă aceasta nu este neapărat pe placul pensionarilor. Dacă un pensionar are o pensie medie de 1.800 de lei, o creștere de 5 procente ar însemna 90 de lei.

Altă variantă ar fi o majorare cu 10 procente, iar aceasta le-ar aduce în plus pensionarilor suma de 180 de lei, la o pensie medie de 1.800 de lei. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a explicat că spațiul bugetar pentru anul viitor ar putea include acest procent.

Există și o a treia variantă, cea care ar aduce o sumă puțin mai consistentă în buzunarele pensionarilor, însă aceasta are cele mai mici șanse să fie aprobată, spun surse din cadrul Ministerului de Finanțe. Este vorba despre o majorare cu 15 procente. Aceasta ar aduce în buzunarele pensionarilor suma de 270 de lei, la o pensie medie de 1.800 de lei, relatează Antena 3.