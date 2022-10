Decizia vine după ce Primăria Capitalei a încasat în luna septembrie aproape de 10 ori mai putin decat estimase inițial că va încasa din parcări. Acum, autoritățile propun un tarif unic și vor încerca să îi convingă pe bucureșteni să plătească mai des taxa de parcare atunci când apelează la această variantă.

Este vorba despre o taxă unică de 5 lei indiferent de zona în care locuitorii ar parca în București. Astfel, va exista posibilitatea unui abonament de 25 de lei pe zi sau de 500 de lei pe lună. Prin intermediul acestui abonament, locuitorii au dreptul de a parca pe orice loc administrat de Primăria Capitalei.

Tarif special pentru riverani

Riveranii vor plăti 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, în cazul în care bucureştenii doresc să închirieze un loc din partea Primăriei Municipiului București, în zona blocului în care locuiesc.

Recent, Nicușor Dan a mărturisit că a fost amendat chiar în parcarea de la Primărie pentru că nu și-a prelungit la timp intervalul de staționare.

„Am luat în parcarea din jurul Primăriei, pentru că mergeam către o conferință de presă, trebuia să-mi prelungesc ora prin SMS, m-a sunat cineva, în fine, am uitat să fac asta și am ieșit din cât plătisem. Am luat-o”, a mărturisit Nicușor Dan.

Cu toate acestea, edilul a spus că va continua să impună reguli în acest sens.

„Eu nu aș numi-o revoluție. N-a fost și nici nu este o revoluție. A fost pur și simplu un regulament care s-a votat de către Consiliul General în fosta administrație, în 2019, pe care fosta administrație nu a avut curajul să-l implementeze. Adică, acele locuri care sunt marcate să fie și plătite, să fie și taxate. Ce am făcut noi a fost ca acele locuri pentru care regulamentul votat încă din 2019 spunea că trebuie să plătești 5 lei ora când parchezi să îl aplicăm. Și vreau să spun că nu am făcut asta ca să luăm bani de la bucureșteni, ci dimpotrivă, ca să încurajăm oamenii treptat să migreze către transportul în comun, așa cum se întâmplă în toate orașele care ne plac”, a comentat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a precizat că „deși erau panouri care spuneau că trebuie să plătești, oamenii au aflat că nu există nimeni care să controleze. Și atunci, dacă nu controlează nimeni, evident că oamenii nu mai plătesc”.