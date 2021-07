Valul de accidente rutiere de pe şoselele din România, din ultimele zile, nu i-a scăpat ministrului Lucian Bode. El afirmă că, din păcate, ţara noastră România se află în topul clasamentului european la numărul persoanelor decedate în accidente rutiere.

„În acest weekend, după tragedia de la Sibiu, de la Bacău, de la Bihor şi, acum, din Olt, dacă ne uităm pe o statistică, evident, din nefericire, România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere.

Raportându-ne la anul 2019, pentru că anul 2020 a fost un an atipic, pe care nu putem să îl luăm ca an de referinţă în ceea ce priveşte accidentele rutiere grave pe drumurile publice, am avut, spre exemplu, 8.125 de răniţi grav. Dacă ne raportăm numai la semestrul I din 2021, avem 1.667.

Pe şase luni de zile, numărul accidentelor grave, al persoanelor decedate şi al răniţilor grav a scăzut, în raport cu anul 2019”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, într-o conferinţă susţinută la Cernavodă.