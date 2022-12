Ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD) a făcut declarații cu privire la pensiile magistraților. Oficialul de la Palatul Victoria își propune să redacteze un proiect de lege prin intermediul căruia procurorii și judecătorii să primească pensii mai mici, pentru care să lucreze mai mult.

Șansele ca proiectul elaborat de PSD să fie implementat sunt aproape de zero, mai ales în contextul în care CCR s-a opus de-a lungul timpului unor astfel de măsuri în detrimentul magistraților. Totuși, Marius Budăi a anunțat marți seara (20 decembrie), la România TV, că va propune această inițiativă.

Astăzi în România magistrații se pot pensiona după 20 de ani de activitate. Aceștia sunt cei mai tineri pensionari din țară. În general, pensiile sunt de peste 4.000 de euro, pentru fiecare lună. Marius Budăi a vorbit despre majorarea perioadei minime de activitate necesară pensionării cu cinci ani. De asemenea, acesta a menționat stabilirea unui plafon de 80% pentru pensie, plafon ce va reprezenta cuantumul pensiei din ultimul salariu încasat sau media ultimelor salarii.

Budăi invită magistrații la dezbatere

„Promovăm alinierea veniturilor la o anumită echitate. În acest proiect propunem, noi, Guvernul, coaliția, Parlamentului, un act normativ care să nu mai conțină excepții și abuzuri – pensii mai mari decât salariul, în momentul activității.”, a declarat Budăi pentru sursa citată.

Marius Budăi speră ca magistrații să se prezinte la dezbateri și să fie de acord cu propunerea PSD.

„PNRR-ul a fost scris și transmis către Comisie fără dezbatere publică cu societatea civilă, cu partenerii sociali. Eu, Budăi, am preferat cu aprobarea lui Marcel Ciolacu, să nu fac acest lucru. Invit la discuții pe toți (…). E un proiect agreat de toate sistemele, dezbătut cu respectarea independenței justiției, cu toate cele care decurg de aici în jos.”, a relatat social-democratul.

„Prin acest act normativ spunem că trebuie să ai minim 20 de ani în magistratură și începând de anul următor intrării legii în vigoare, ridicăm an de an, timp ce cinci ani, cu un an de zile (n.red. – vârsta de pensionare) și ajungem la 25 de ani în magistratură.”, a mai punctat ministrul.

Echitatea nu există!

„Echitatea nu există și nici nu va exista. Să nu ne mai amețim! Problema este că acest sistem se laudă că se bazează pe contributivitate, pe care, de fapt, o încalcă.

Dacă ar fi pe contributivitate – mă despart de drepturile militarilor și ar fi ca unele meserii, profesiuni să fie mai remunerate decât altele la pensii, ar trebui să aibă niște salarii corespunzătoare.

Potrivit sistemului de contributivitate, cine a contribuit mai mult, ar trebui să aibă mai mult. Dar nu diferite criterii, care să încalce contributivitatea! De ce să aibă unii 80 și alții 60? Deci e inechitate.”, a declarat economistul Ilie Șerbănescu.