„Bună ziua! Astăzi este Ziua Copilului, dați-mi voie să încep prin a ura la mulți ani tuturor copiilor, să le doresc multă sănătate, bucurii și să crească mari într-o lume mai bună. Noi, adulții, avem datoria față de cei pe care i-am adus pe lume să ne asigurăm că prin tot ceea ce facem noi ei vor crește mari, oferindu-le tot ceea ce avem mai bun. În calitate de prim-ministru, temporar, este o funcție, o responsabilitate absolut temporară, dar și în calitate de părinte și de bunic, știu cât de important este pentru copii să știe că sunt protejați și cât de important este pentru ei să fie încurajați să evolueze în viață.

Educația nu este doar un drept constituțional, educația este singura cale prin care copiii noștri pot să evolueze în viață, într-o societate care cu adevărat recunoaște rolul învățării. Eu sunt convins că fără școală, evoluția nu poate fi posibilă. De asemenea, știu că fără școală, dezvoltarea copiilor nu ar avea predictibilitate. De aceea sunt convins că astăzi, autorități, părinți, dascăli, suntem datori ca, îndeosebi de ziua lor, de Ziua Copilului, să facem în așa fel încât să le recunoaștem dreptul la educație și să facem în așa fel încât să beneficieze de tot ceea ce înseamnă dreptul la școală”, a declarat Nicolae Ciucă.

Autoritățile trebuie să recunoască rolul esențial al educației

De asemenea, premierul a subliniat că autoritățile trebuie să recunoască rolul esențial al educației.

„Eu am convingerea că, în urma acestor două săptămâni în care… aproape 2 săptămâni în care ne-am întâlnit cu liderii de sindicat, cu reprezentanții părinților, cu reprezentanții copiilor, am înțeles cu toții că avem nevoie să recunoaștem rolul esențial al educației și cred că ceea ce este cel mai important este să recunoaștem că suntem datori pentru a asigura viitorul copiilor noștri.

De aceea am exprimat și exprimăm în continuare, disponibilitatea și deschiderea pentru dialog, pentru că doar prin dialog putem să găsim soluții pentru toate aceste probleme cu care ne confruntăm astăzi. Am convocat această ședință de guvern, astăzi, de 1 iunie, este o ședință excepțională pentru că am apreciat că este absolut necesar să facem în așa fel încât să remediem tot ceea ce s-a întâmplat în acești 30 de ani în care cu adevărat s-au acumulat o serie de nedreptăți și inechități în sistemul educațional, iar acestea trebuie să fie îndreptate. Este dreptul tuturor celor care astăzi își desfășoară activitatea în sistemul educațional din România, iar rolul nostru, împreună cu dumnealor, este să căutăm și să adoptăm decizii care să rezolve aceste probleme. Sigur, nu ne putem asigura și nu ne putem asuma că, printr-o singură decizie și printr-o singură activitate, aceste probleme vor putea să fie rezolvate”, a mai spus premierul.

Ordonanța de urgență de astăzi schimbă radical modul de salarizare în educație

Mai apoi, Nicolae Ciucă a explicat că OUG de astăzi schimbă radical modul de salarizare în educație.

„Ordonanța de urgență de astăzi schimbă radical modul de salarizare în educație pentru că am considerat că este necesar ca noi toți să înțelegem rolul și menirea pe care o au atât dascălii, cât și întreg sistemul, pe întreg lanțul de la autorități la instituțiile de educație, îl au în identificarea soluțiilor și asigurarea unui sistem educațional așa cum ni-l dorim noi toți. Practic, majorările salariale de care vor beneficia toți cei care își desfășoară activitatea în sistemul de educație beneficiază astăzi de garanția coaliției de guvernare.

Ne-am asumat cu toții prioritizarea educației în programul de guvernare și în tot ceea ce înseamnă obiectivele pe care noi ni le-am propus, fiind conștienți de faptul că România va avea viitor doar printr-un sistem de educație care să beneficieze de transformările, de reformele necesare, de recuperarea celor care s-au pierdut de-a lungul timpului și, în felul acesta, să avem garanția că responsabilitatea pe care ne-am asumat-o va produce efecte în sistemul de educație.

Întregul personal din sistemul de educație, aproximativ 330.000 de oameni, care, trebuie să recunoaștem, au zilnic grijă de copiii noștri, vor beneficia de o nouă grilă de salarizare, vor fi primii beneficiari ai noii grile de salarizare. Din perspectiva noastră, este garanția încrederii că discutăm despre un proces ireversibil, care va fi consolidat prin dialog cu întreg mediul asociativ, care va fi consolidat prin măsurile care vor fi luate la nivelul Ministerului Educației și la nivelul Guvernului, astfel încât să asigure derularea întregului proces de reformă din Educație. Apreciem că este momentul să recunoaștem că astăzi România nu-și mai poate permite să țină dascălii și elevii departe de școală”, a declarat Nicolae Ciucă.

Sunt momente foarte importante pentru copiii din clasa a VIII-a

Liderul liberal a spus apoi că elevii din clasa VIII-a trec acum prin momente foarte importante.

„Sunt momente foarte importante pentru copiii din clasa a VIII-a, sunt momente importante pentru tinerii care finalizează liceul și trebuie să intre în examenul de bacalaureat. Sunt aspecte pe care le-am avut și le avem în continuare în vedere, astfel încât să intrăm în normalitate și să asigurăm o coerență, așa cum am spus, a întregului proces de transformare și de modernizare a educației în România.

Sunt convins că prin decizia de astăzi și întâlnirile pe care le vom avea astăzi cu reprezentanții sindicatelor din educație vom reuși împreună să redăm speranța unui viitor mai bun pentru copiii noștri, pentru că atât noi, cât și ei își doresc să reușească în viață, își doresc să își descopere menirea, își doresc să valorifice talentul fiecăruia dintre ei. Am convingerea că, legând prietenii noi și recunoscând tot ceea ce au de făcut prin educație, vor realiza că prin ei înșiși și prin sprijinul nostru vor reuși în viață. Ca atare, apreciez că prin demersul nostru și prin dialogul și măsurile care vor continua vom asigura un sistem de educație care va ocupa unul dintre primele locuri, alături de sănătate, în prioritățile guvernamentale.

Și doresc, în final, să urez copiilor încă o dată la mulți ani, iar tuturor celor care ne aflăm astăzi la masa deciziei guvernamentale, să avem disponibilitate la dialog și să facem în așa fel încât să arătăm că prin responsabilitatea noastră nu facem altceva decât să manifestăm grija și datoria față de viitorul copiilor noștri. Vă mulțumesc! Vă doresc o zi bună! La mulți ani încă o dată tuturor copiilor!”, a conchis premierul.

Salariile din învățământ vor crește

Amintim că majorarea salariilor în învățământ reprezintă un avans din creșterile salariale de care profesorii ar urma să beneficieze de la 1 ianuarie 2024, a anunțat Ministerul Muncii miercuri, pe data de 31 mai.

„Începând cu data de 1 iunie 2023 se majorează salariile de bază: a) personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1.000 de lei brut pe fiecare funcţie; b) personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat, publicată miercuri seara pe site-ul Ministerului Muncii.

Majorările se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, iar impactul financiar asupra bugetului general consolidat pentru anul curent se ridică la 2,168 miliarde de lei, a mai precizat sursa citată.

Potrivit notei de fundamentare, de majorările salariale prevăzute în OUG beneficiază personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.

„În contextul în care România are obligaţia să respecte jaloanele impuse prin PNRR şi având în vedere situaţia excepţională care impus adoptarea prezentei ordonanţă de urgenţă, în urma negocierilor desfăşurate între reprezentanţii Guvernului şi liderii federaţiilor sindicale care au declanşat greva generală la nivelul sistemului naţional de învăţământ, pentru a putea asigura deblocarea sistemului de învăţământ şi respectarea dreptului la educaţie pentru 3 milioane de elevi, în urma negocierilor Guvern-Federaţii sindicale, s-a convenit asupra faptului că majorarea salarială acordată reprezintă un avans din creşterile salariale de care ar urma să beneficieze personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic din sistemul naţional de învăţământ începând cu 1 ianuarie 2024.

Educaţia reprezintă o prioritate naţională reală la toate nivelurile, iar statul, mediul privat şi cetăţenii îşi asumă împreună responsabilităţi pentru susţinerea acesteia. În acest context, se urmăreşte performanţa şi calificarea tuturor celor implicaţi: elevi, personal didactic şi părinţi, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea şi afirmarea demnităţii umane au prioritate. Personalul didactic reprezintă o categorie de actori educaţionali, cu rol strategic în asigurarea performanţei la nivelul sistemului de învăţământ. Pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învăţământ, personalul didactic trebuie să îşi adapteze în permanenţă activitatea la realităţile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. În acest context, majorarea salariilor personalului didactic/ didactic auxiliar şi personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior reprezintă o măsură care susţine creşterea calităţii actului educaţional”, precizează sursa citată.