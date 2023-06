Prețul alimentelor de bază va scădea curând

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a explicat duminică, 25 iunie 2023, cum se va aplica ieftinirea prețurilor alimentelor de bază în supermarketurile din România, precizând că, zilele trecute, a avut o întâlnire oficială cu reprezentanții marilor lanțuri comerciale din România, cu care a discutat despre acest subiect.

„Încă nu s-a încheiat dialogul cu lanțurile mari comerciale. Într-adevăr a fost o primă întâlnire și scopul a fost acela ca la produsele de bază să reducem prețurile. Efectiv, să fie simțită această scădere de către oricare cetățean din România. Această primă întâlnire a avut efect, deja, lanțurile comerciale au înaintat o primă listă a produselor de bază, unde ei cred că pot să face împreună acest efort de a scădea prețurile, dialogul continuă!

Am fost foarte bine pregătiți, explicând de la bun început că știm exact cum se aplică prețurile atât la producător, cât și pe tot lanțul la distribuitor și în marile lanțuri comerciale și că înțelegem că fiecare din acest lanț trebuie să câștige, dar să câștige corect și să nu aibă câștiguri extraordinar de mari cum, de fapt, se întâmpla pe produsele de bază”, a declarat, duminică, Radu Oprea în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

Marile lanțuri comerciale din România au fost convinse să limiteze adaosul comercial

Referitor la limita adaosul comercial la produsele de bază din supermarketuri și restaurante, Radu Oprea a spus că „acest dialog continuă săptămâna viitoare și cu certitudine fermierii nu sunt afectați”, fiind „o chestiune foarte logică și vreau să explic pe scurt ca să înțeleagă că nu vor fi afectați.”

„Dacă mergem pe partea de adaos comercial, să spunem 10%, 20%, orice cifră doriți, acela va fi câștigul lanțului de magazine și atunci nu are niciun interes ca baza care aplică acel adaos comercial să fie mai mică, adică nu are niciun sens pentru el să cumpere produsul cu 8 lei, în loc să îl cumpere cu 10 lei, ca acel adaos să fie aplicat la 10 lei, nu la 8 lei și atunci cu certitudine, am dat această explicație ca să fie foarte clar că fermierii nu o să fie afectați și nu vor fi”, a adăugat el.

Spre final, ministrul Economiei a spus că primul pas în convingerea marilor lanțuri comerciale din România să limiteze adaosul comercial a fost deja făcut.

„Primul progres, primul pas, a fost deja făcut! Faptul că deja am primit această listă de produse de bază(…) Eu sper ca săptămâna viitoare să avem primele rezultate concrete”, a încheiat el.