Începând cu data de 24 martie, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați pentru a finaliza procesul de înscriere în programele Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca documentele necesare prin intermediul unei aplicații informatice, după cum a precizat miercuri seară Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru Programul de promovare a înnoirii parcului auto național (Rabla Clasic) și Programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor eficiente energetic (Rabla Plus), persoanele juridice își pot crea conturi de utilizator prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM începând de joi, 23 martie 2023.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că actualele conturi de utilizator create pentru programele anterioare ale AFM pot fi folosite pentru înregistrarea în cadrul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus 2023. Persoanele juridice interesate își pot crea noi conturi de utilizator începând de joi, 23 martie 2023.

Președintele AFM, Laurențiu Adrian Neculaescu, a subliniat importanța acestor programe în promovarea unui transport mai curat și îmbunătățirea calității aerului în zonele urbane. El a mai precizat că ghidurile de finanțare au fost revizuite pentru a stimula toți beneficiarii să achiziționeze vehicule noi cu tehnologii mai puțin poluante, care să ofere un mod de transport mai ecologic, mai rentabil și mai convenabil, în special având în vedere necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a reduce dependența de combustibilii fosili.

Au fost alocate bugete diferite pentru Programul Rabla Clasic și Programul Rabla Plus

Administrația Fondului pentru Mediu a alocat un buget de 560 de milioane de lei pentru Programul Rabla Clasic 2023 și 780 de milioane de lei pentru Programul Rabla Plus. Aceste programe vor fi implementate în două etape și vor utiliza sumele alocate. Prima fază se va desfășura în perioada 24 martie – 30 iunie 2023.

Pentru Rabla Clasic, persoanele juridice vor primi o alocare de 130.000.000 de lei, persoanele fizice vor primi 235.000.000 de lei, iar autoritățile și instituțiile publice locale vor primi 27.000.000 de lei.

Pentru Rabla Plus, persoanele juridice vor primi 200.000.000 de lei, persoanele fizice vor primi 300.000.000 de lei, iar autoritățile locale și instituțiile publice vor primi 46.000.000 de lei.

Modificări în ceea ce privește cele două programe

În cadrul programului Rabla Clasic, prima de casare a fost majorată la 7.000 de lei pentru un autovehicul uzat și la 10.000 de lei pentru două autovehicule uzate. Vehiculele noi (cu excepția motocicletelor) care au un sistem de propulsie care generează maximum 155 g CO-2/km conform sistemului WLTP sunt eligibile pentru prima de casare.

În plus, la prima de casare se pot adăuga ecobonusuri, cum ar fi un ecobonus de 1.500 de lei pentru autovehiculele noi (cu excepția motocicletelor) cu un sistem de propulsie care generează maximum 120 g CO-2/km în conformitate cu sistemul WLTP, un ecobonus de 1.500 de lei pentru autovehiculele noi (cu excepția motocicletelor) echipate cu un motor cu GPL/GNC, un ecobonus de 3.000 de lei pentru autovehiculele noi (cu excepția motocicletelor) echipate cu un sistem de propulsie hibrid și un ecobonus de 1.500 de lei pentru casarea fiecărui autovehicul uzat care are o vechime de cel puțin 15 ani și/sau o normă de poluare Euro 3 sau mai mică.

Pentru motocicletele noi al căror sistem de propulsie generează maximum 120 g CO-2/km în sistemul WMTC, se acordă o primă de casare de 7.000 de lei în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat. În plus, se acordă o primă ecologică de 1 500 de lei pentru motocicletele noi al căror sistem de propulsie generează cel mult 90 g CO-2/km în sistemul WMTC și pentru casarea fiecărui autovehicul uzat care are cel puțin 15 ani vechime și/sau are o normă de poluare Euro 3 sau mai mică.

Primă de casare de 7.000 de lei pentru instituții publice și UAT-uri

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a primi o primă de casare de 7.000 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou, fără a fi nevoite să predea unul uzat. În cazul în care aleg să achiziționeze un autovehicul nou prin predarea la schimb a două autovehicule uzate, vor putea beneficia de o primă de casare de 10.000 de lei.

Formularul de înscriere în Programul Rabla Clasic este valabil 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii pot efectua toate demersurile necesare pentru achiziționarea autovehiculului nou.

Pentru Programul Rabla Plus, solicitanții pot primi un ecotichet atunci când predau la casare cel puțin un autovehicul uzat în schimbul achiziționării unui autovehicul nou. Pentru acest program pot fi predate maximum două vehicule uzate.

Programul Rabla Plus oferă diferite sume de finanțare pentru vehicule noi, în funcție de tipul de vehicul și de schimbul de vehicule uzate. Un vehicul nou pur electric sau un vehicul nou cu pile de combustie cu hidrogen este eligibil pentru 51.000 de lei, în timp ce un vehicul nou electric hibrid plug-in care generează maximum 80 g CO2/km în sistemul WLTP este eligibil pentru 26.000 de lei, ambele în schimbul casării unui vehicul uzat. În cazul în care două vehicule uzate sunt casate pentru achiziționarea unui vehicul nou, finanțarea crește la 54.000 de lei pentru un vehicul pur electric sau un vehicul cu pile de combustie cu hidrogen și la 29.000 de lei pentru un vehicul electric hibrid plug-in. În plus, se acordă un eco-bonus de 1.500 de lei pentru fiecare vehicul uzat mai vechi de 15 ani și/sau cu un standard de poluare Euro 3 sau mai mic care este casat.

Eticheta ecologică este disponibilă pentru achiziționarea de vehicule electrice a căror valoare nu depășește 75.000 de euro, inclusiv TVA. Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot primi o etichetă ecologică în valoare de 120.000 de lei la achiziționarea unui vehicul nou, fără a schimba un vehicul uzat.

Pentru achiziționarea unei motociclete electrice se acordă o etichetă ecologică în valoare de 26.000 de lei. Un eco-bonus suplimentar de 1.500 de lei poate fi adăugat pentru casarea unui autovehicul uzat care are o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau are o normă de poluare Euro 3 sau mai mică.

Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii trebuie să îndeplinească toate procedurile necesare pentru achiziționarea unui autovehicul nou în cadrul Programului Rabla Plus, potrivit AFM.