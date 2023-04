Se dau 5.000 de lei de persoană în România. O primărie din Dolj dă indemnizație de 5.000 lei fiecărei femei care naște. Banii sunt oferiți de autorități pentru nașterea unui copil. Măsura a fost luată cu scopul de a crește natalitatea în localitate.

Mai exact, În localitatea Mischii, din județul Dolj, tinerii sunt încurajați să devină părinți. De patru ani, primăria acordă un stimulent financiar pentru fiecare nou-născut. De-a lungul anilor, această indemnizație a crescut, la fel și numărul nașterilor în localitate.

„Natalitatea scădea drastic. Doar șapte născuți la o populație de 1.700 de locuitori. Să ajungi să ai în clasă un singur copil. Sunt străzi în care nu exista niciun copil.”, spune Gheorghe Popa, primar comuna Mischii, conform Româniatv.

Natalitatea a crescut ca urmare a acestei măsuri

Ajutorul financiar este văzut cu ochi buni de localnici.

„Am două fetițe, una de 4 anișori și cea mică va face un an peste o lună. Când am născut-o pe prima fetiță, am primit și atunci stimulentul respectiv, era în suma de 1500 lei. Au fost niște bani bine-veniți atunci, și acum, la cea de-a doua fetiță au fost bine-veniți. Anul trecut a fost 3000 de lei. Clar natalitatea a crescut și dacă natalitatea a crescut, mă gândesc că o să fie și o educație mai bună în zonă”, a spus o localnică, la Pro TV.

Cel puțin 15 femei vor naște anul acesta

În comuna Mischii, din Dolj, cel puțin 15 femei vor naște anul acesta și vor primi suma de 5000 de lei pentru creșterea copilului. Între ele este și Lidia.

„Am o sarcină obținută prin fertilizare in vitro, este băiețel, abia așteptăm să-l cunoaștem, pentru că am întâmpinat foarte multe dificultăți.

Pentru noi, acest stimulent o să fie un ajutor real pentru că am ajuns la cheltuieli foarte mari. Te gândești și la un al doilea copil? Cu siguranță da. Deja încep să uit greutățile prin care am trecut și să o iau de la început.”, spune viitoarea mămică.

Mischii nu este singura localitate în care se acordă ajutor financiar mamelor. Și în București, femeile însărcinate beneficiază de un ajutor din partea Primăriei Capitalei, sub formă a două vouchere, în valoare de 1.000 de lei fiecare, cu ajutorul cărora se pot deconta medicamente şi acte medicale specifice.

Indemnizații pentru nou-născuți se dau în mai multe zone din țară

Indemnizații pentru nou-născuți se dau și în comuna Ghiroda, din județul Timiș.

Un ajutor de 2.000 lei primesc și proaspetele mămici dintr-o comună din Bistrița.

Și municipiul Bacău va acorda suma de 1.000 de lei din bugetul local, prin intermediul Direcției de Asistență Socială către familiile care tocmai au devenit părinți. Aceștia trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a reşedinţei de judeţ, în timp ce nașterea trebuie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul orașului.