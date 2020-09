Se dau bani de la stat pentru români! Este vorba de 300 de lei de persoană. Anunțul a fost făcut de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, într-o conferinţă de presă la Timişoara.

El a anunțat că anul viitor se va ajunge probabil la 100.000 de copii care să beneficieze de voucherele în valoare de 300 de lei acordate de stat odată cu prima legitimare la un club sportiv.

„Probabil la anul vom rotunji cifra şi vom ajunge la cei 100.000 de noi copii legitimaţi în sport, numărul prevăzut şi în Programul de Relansare Economică. Toţi părinţii, din acest moment, folosind certificatul de naştere, un act de identitate, o legitimaţie sportivă, o cerere tip şi o declaraţie pe proprie răspundere, pot să dobândească acest voucher care este la îndemâna tuturor cluburilor şi entităţilor sportive, atenţie!, care au certificat de identitate sportivă. Asta este singura condiţie. El poate fi valorificat, ca să ştiţi, în toate magazinele specializate în echipamente sportive, oriunde în ţară”, a spus Stroe.

Mai mult, până la începutul lunii decembrie, se urmărește atragerea a cel puţin 30.000 de noi tineri sportivi.

„Ne-am propus ca din 8 septembrie, momentul în care am dat acea ordonanţă de urgenţă, până la 1 decembrie, să reuşim să adunăm cel puţin 30.000 de beneficiari, de copii, ai acestei forme de sprijin care, spunem noi, la nivelul comunităţilor, ar da un semnal de revigorare a activităţii sportive. Mi-e greu s-o recunosc, dar trebuie să o spun, sunt mesaje de alarmă care sper să responsabilizeze şi părinţii, şi autorităţile, şi şcoala mai ales: am ajuns pe locul 2 la obezitate infantilă în Europa, este incredibil! De-asta spun că este necesar acest program, profitaţi de el”, a punctat ministrul.

Potrivit acestuia, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care sunt adoptate normele de aplicare a ordonanţei.

„Am publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care adoptăm normele de aplicare a ordonanţei care acordă acel voucher de 300 de lei tuturor copiilor din această ţară pentru prima legitimare la un club sportiv. Nu e nimic altceva decât un sprijin, o motivaţie în plus, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, să meargă să facă sport într-un cadru organizat, să meargă să facă sport într-un cadru sigur, controlat, pentru că, din păcate, trăim vremuri extrem de grele”, a mai spus Stroe.