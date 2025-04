Se acordă un sprijin de 2.300 lei anual

Hotărârea de Guvern adoptată miercuri vizează un program de sprijin pentru crescătorii de animale. Sprijinul se adresează asociațiilor și societăților producătorilor agricoli care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița. Valoarea sprijinului este de 2.300 lei per scroafă, per an.

Valoarea totală de care poate beneficia un producător ajunge până la 50.000 euro, pentru o perioadă de trei ani. Programul nu este o inițiativă nouă, ci reprezintă continuarea unui demers anterior al Guvernului.

„E un program care continuă şi în acest an, nu este o premieră, dar este reangajat Executivul să susţină acest sector din agricultura românească. Astfel, asociaţiile şi societăţile producătorilor agricoli pot beneficia de până la 50 de mii de euro pentru o perioadă de trei ani, pentru creşterea porcilor de reproducţie Bazna şi sau Mangaliţa, două rase româneşti. Sprijinul este de 2300 de lei per scroafă, per an”, a spus Mihai Constantin.

Care este bugetul alocat și condițiile de eligibilitate

Pentru anul în curs, fondurile necesare implementării programului de sprijin sunt de 1,5 milioane de lei. Acestea sunt incluse în bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru a primi sprijinul, producătorii agricoli trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

exploatația să fie înregistrată sanitar-veterinar;

să dețină scroafe de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița.

Cererile de înscriere se vor depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene. Perioada de înscriere este cuprinsă între data publicării hotărârii în Monitorul Oficial și 31 iulie 2025 inclusiv.

„Pentru a beneficia de acest sprijin, producătorul agricol trebuie să aibă exploataţia înregistrată sanitar-veterinar, să deţină scroafele de reproducţie din rasele menţionate – Bazna şi sau Mangaliţa, iar cererile de înscriere se depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene începând de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, deci după publicarea în Monitorul Oficial în zilele următoare, până la data de 31 iulie 2025 inclusiv”, a mai anunţat Constantin.

Calendarul implementării programului

Hotărârea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. De la acel moment, producătorii pot depune cereri pentru a accesa sprijinul. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a confirmat reluarea acestui program de sprijin pentru sectorul creșterii animalelor.

Rasele Bazna și Mangalița sunt rase românești tradiționale. Sprijinul financiar acordat urmărește menținerea și dezvoltarea acestora în cadrul fermelor din România.