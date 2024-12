Beneficiile de Crăciun oferite angajaților

Beneficiile de Crăciun oferite angajaților. În acest an, 76% dintre angajatorii care au participat la sondajul realizat de eJobs și Up România au anunțat că vor oferi beneficii de Crăciun angajaților lor, în majoritatea cazurilor sub formă de prime în bani. Aceasta este o practică deja tradițională, care, conform specialiștilor, are un impact semnificativ asupra moralului angajaților și reprezintă o modalitate de a marca încheierea unui an de muncă.

Primele în bani rămân cel mai popular beneficiu de sărbători, fiind menționate de 79% dintre respondenți. Totodată, din ce în ce mai multe companii aleg să diversifice tipurile de stimulente oferite angajaților, punând accent și pe activitățile sociale și alte forme de recompense.

Aproape 41% dintre angajatori vor organiza petreceri cu echipa, iar 33% vor oferi tichete cadou. Coșurile cu produse de sezon sunt și ele o alegere populară, fiind incluse în pachetele de Crăciun de 28% dintre companii. În plus, unele firme vor acorda zile libere suplimentare (18,5%) sau tichete de vacanță (2,5%).

Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, subliniază faptul că beneficiile de Crăciun au devenit o tradiție care a supraviețuit chiar și în vremuri economice dificile.

„Aceste stimulente au întotdeauna un efect motivator asupra angajaților și ajută la crearea unei atmosfere pozitive în cadrul echipei”, a adăugat aceasta. Totodată, se observă o schimbare în preferințele angajatorilor, mai multe companii optând pentru activități sociale (petreceri, zile libere) și tichete cadou.

Cei mai mulți angajatori au un buget între 200 și 400 de lei

În ceea ce privește valoarea acestor pachete de beneficii, majoritatea angajatorilor (28%) au un buget cuprins între 200 și 400 de lei, iar alți 22% dispun de un buget între 400 și 600 de lei. Surprinzător, un număr semnificativ de companii (22%) au alocat mai mult de 1.000 de lei pentru cadourile de Crăciun. Loredana Vătăvoiu, Marketing & Communication Director la Up România, menționează că acest trend reflectă și o adaptare a pachetelor la nevoile angajaților, bazată pe măsurarea satisfacției acestora și pe discuțiile unu la unu purtate de angajatori.

În ceea ce privește impactul acestor beneficii asupra angajaților, primele în bani sunt de departe preferate de majoritatea acestora, 90% dintre respondenți optând pentru ele. Alte opțiuni populare includ zilele libere suplimentare, tichetele cadou și tichetele de vacanță.

90% dintre angajați utilizează primele în bani

Un alt aspect interesant este faptul că majoritatea angajaților (90%) utilizează primele în bani și tichetele cadou pentru cumpărături în supermarketuri, iar o proporție semnificativă (38,6%) le utilizează pentru achiziții online.

Sondajul, realizat în luna noiembrie pe un eșantion de 387 de angajatori și 3.195 de angajați, arată că, în ciuda provocărilor economice, beneficiile de Crăciun continuă să joace un rol important în relația dintre angajator și angajat. Aceste stimulente nu doar că recompensează munca depusă, dar contribuie și la crearea unui mediu de lucru mai plăcut și motivant, consolidând legătura între echipă și companie.