Garda de Mediu a luat în colimator hainele second-hand care ajung deșeuri

De la anul, România va fi obligată să implementeze colectarea selectivă pentru deșeuri textile conform unei directive europene. Cu toate acestea, în prezent, țara noastră nu dispune nici de legislația necesară, nici de infrastructura adecvată pentru reciclarea acestora, ceea ce duce la aruncarea hainelor uzate la gunoi sau în natură.

O cantitate semnificativă de textile este importată sub forma hainelor second hand din Italia sau Germania, însă conform Gărzii de Mediu, deseori acestea sunt deșeuri mascate.

Industria textilă este recunoscută drept unul dintre cei mai mari poluatori la nivel mondial, iar hainele contribuie la poluarea mediului în același mod ca și plasticul. În ciuda acestor aspecte, în România, colectarea de textile este în prezent limitată la inițiativele unor magazine de haine. Majoritatea hainelor ajung în continuare la gropile de gunoi sau în natură. Acest lucru survine chiar și în contextul în care Uniunea Europeană a emis o directivă care prevede obligativitatea colectării selective a textilelor începând cu anul 2025.

„De la 1 ianuarie 2025, primăriile trebuie să facă colectare separată de materiale textile. Ne referim la îmbrăcăminte, la lenjerie de pat, covoare. Partea proastă este, însă, că doar colectate și atât, ele nu pot să ajungă la reciclare, necesită niște pași suplimentari. În primul rând, trebuie să ai reciclatori” a spus Raul Pop, director de Programe ECOTECA.

Finanțare pentru fabrici de reciclare

De aceea, Administrația Fondului pentru Mediu intenționează să ofere finanțare de până la 75% pentru cei care decid să deschidă fabrici de reciclare. În conformitate cu principiul european al responsabilității extinse a producătorului, chiar și producătorii de îmbrăcăminte vor fi implicați într-o serie de aspecte relevante.

„Producătorul va trebui să își asume răspunderea și vor crea niște sisteme și vor finanța aceste sisteme pentru a se asigura că, la finalul utilizării hainelor, acestea vor fi reutilizate, reciclate și nu vor ajunge în depozite de deșeuri”a declarat Sorin Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului.

Datorită faptului că România are cea mai mică taxă de depozitare a deșeurilor în gropile de gunoi, respectiv 50 de euro/tonă în comparație cu 500 de euro/tonă în statele vestice, țara noastră se confruntă cu intrarea ilegală a unor cantități uriașe de materiale textile sub forma de haine second hand.

„Aceste textile, unele dintre ele pleacă ca deșeu din țara de proveniență. Înainte de intrarea în România, transportatorul își schimbă documentația și intră ca și produs, intră cu aviz de însoțire a mărfii și nu fac obiectul controlului Gărzii de Mediu” este de părere Andrei Corlan, de la Garda de Mediu.

Conform Agenției Europene pentru Mediu, producția de textile pentru consumul unei persoane implică folosirea a 400 de metri pătrați de teren, 9 metri cubi de apă și 391 de kilograme de materie primă. În ultimii ani, producția de îmbrăcăminte s-a dublat, în timp ce durata medie de utilizare a unei piese vestimentare a scăzut.

Europenii consumă aproximativ 26 de kilograme de textile în fiecare an și aruncă aproape jumătate din această cantitate. În România, majoritatea hainelor uzate sunt incinerate, aruncate la groapa de gunoi sau lăsate pe câmpuri și malurile apelor.