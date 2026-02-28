Capital Economics avertizează că mișcările recente din piața americană ar putea indica apropierea sfârșitului unui val de supraevaluare estimat pentru 2027, potrivit Fortune.

Analistul-șef John Higgins a explicat că performanța superioară a acțiunilor cu capitalizare mică și a titlurilor defensive, în comparație cu marile companii de creștere, amintește de ultimele faze ale bulei dotcom. El a arătat că rotația capitalurilor către sectoare mai prudente, precum energia și serviciile, ar putea reprezenta un semnal de avertizare.

Higgins a scris că, dacă perioada de după era dotcom este un ghid relevant, explozia următoarei bule bursiere, pe care o anticipează pentru 2027, ar putea fi urmată de ani în care acțiunile cu capitalizare mică și orientate spre valoare vor depăși performanța pieței pentru o perioadă îndelungată.

El a adăugat că îndepărtarea recentă de sectorul tehnologic și orientarea către sectoare considerate mai atente la valoare, cum este energia, ar putea fi un avertisment al unor probleme viitoare și un prevestitor al unor schimbări mai dramatice.

John Higgins a comparat situația actuală cu perioada premergătoare crizei din 2000. El a arătat că, atunci, companiile americane cu capitalizare mică au început să depășească performanța celor mari cu aproximativ 11 luni înainte de spargerea bulei dotcom.

Punctul de cotitură a fost, potrivit analizei, în aprilie 1999, după patru ani în care companiile mari de creștere dominaseră piața. Nota Capital Economics minimizează rolul șocurilor politice sau juridice imediate în mișcările actuale ale factorilor și dimensiunilor din acest an.

Totuși, comparația cu era dotcom este prezentată și ca fiind selectivă. Sfârșitul anilor 1990 a fost caracterizat de evaluări extreme concentrate într-un segment restrâns de tehnologie neprofitabilă, un context diferit de cel actual.

În prezent, multe dintre companiile cu megacapitalizare au câștiguri solide, poziții dominante și fluxuri de numerar importante. Liderii din tehnologie și din zona inteligenței artificiale sunt evaluați la multipli ridicați, însă o parte din aceste evaluări este susținută de profitabilitate puternică și factori de creștere pe termen lung.

O bulă considerată periculoasă presupune, de regulă, o deconectare majoră între prețuri și fundamente precum câștigurile, fluxurile de numerar și soliditatea bilanțurilor.

În același context, investitorul Jeremy Grantham a avertizat asupra existenței unei „duble bule” pe piața bursieră, potrivit Business Insider. El a susținut că piața ar fi deja supraevaluată după pandemie, iar explozia acțiunilor legate de inteligența artificială ar putea amplifica riscul unor corecții semnificative.