Întrebat dacă bolnavii cronici vor fi scutiți de plata impozitului de 10% pe CASS pentru concediile medicale, Marcel Ciolacu a spus:

”În primul rând, CASS plătim cu toţii, şi medicii, şi dvs, toată, lumea, oriunde în lumea asta. Nu poţi să ţii sistemul de sănătate fără contribuţia pe sănătate. Nu e o taxă introdusă nici de Ciolacu, de când e un stat modern, în lume, a introdus o taxă în ceea ce priveşte sănătate. Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat pe această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”.