În cursul zilei de luni, 8 aprilie, prim-ministrul României a susținut o declarație de presă în are a vorbit despre banii investiți de către Ministerul Sănătăți într-un laborator.

Acesta mai spune că un prim-ministru sau un Guvern nu trebuie să vorbească despre sănătate doar în Ziua Mondială a Sănătății, ci întotdeauna.

Marcel Ciolacu a mai precizat că sănătatea ar trebui să fi o prioritate a guvernanților. De aceea, împreună cu ministrul Sănătății, s-a decis aprobarea indicatorilor pentru viitoarea platformă de la Fundeni. Investiția este de aproximativ 500 de milioane de euro. Banii sunt din POS, dar și împrumutați de la BEI. De asemenea, provin și din bugetul de stat.

„Cred că trebuie să fie o prioritate a Guvernului și împreună cu domnul ministru am luat această decizie acum două săptămâni în ședința de Guvern ca să aprobăm indicatorii pentru viitoarea platformă de la Fundeni, aproape o investiție de 500 de milioane de euro, atât din POS, din exercițiu financiar actual, dar și din bani din împrumut de la BEI și din bugetul de stat. Avem C. C. Iliescu trecut deja prin PNRR. O să vedem abordarea și cu Institutul Oncologic, fiindcă toate trei trebuie abordate unitar”, continuă el.