Ionela Roș, Head of Contact Center and Customer Care, Banca Transilvania, a oferit mai multe informații. Mai precis, banca lucrează „la o soluție internă” numită „proactive support”.

Astfel, vor afla de ce sună un client „înainte de a-i răspunde apelului”. Pentru a realiza acest lucru, clintul va fi „scanat” și vor identifica în timp real anumite evenimente legate de el din sistemul Banca Transilvania.

„Pentru a eficientiza și a scurta durata unui apel în call-center, lucrăm în prezent la o soluție internă de ceea ce noi numim ”proactive support”. Practic, vrem să știm de ce ne sună un client chiar înainte de a-i răspunde apelului.

Cum vom face asta? Vom ”scana” acest client identificând în timp real anumite evenimente legate de el din sistemul Banca Transilvania. În acest fel putem anticipa nevoile pe care le are și trimitem o notificare către colegii din support center cu privire la posibilele scenarii ale apelului telefonic”, a explicat Ionela Roș, Head of Contact Center and Customer Care, Banca Transilvania.