Pentru prima dată de la despărțirea de Doina Teordoru după America Express, chef Cătălin Scărlătescu a vorbit fără perdea.

Invitat la podcastul lui Mihai Morar, Scărlătescu a făcut mărturisiri în premieră despre viața sa! Scărlătescu a vorbit despre separarea de Doina Teodoru imediat după ce au ajuns în România după America Express.

Imediat cum au ajuns acasă, chef-ul a decis să își facă bagajul și să plece de acasă timp de o săptămână fără să-i dea Doinei nici măcar o explicație!

Acesta a mers în Vamă și în Deltă unde și-a dorit, pur și simplu, să stea și să nu facă nimic pentru a se descărca de toată experiența perioadei petrecute în concurs.

A fost în Deltă

„Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat.

A venit unu cu barca și m-a întrebat: <<Ce faci? Stau. Păi n-ai aruncate alea. Și ce? Păi nu pescuiești? Ba da. Păi? Păi nu vreau să prind nimic, vreau doar să stau!>>.”, a mărturisit chef-ul.

Doina, la munte și în Bulgaria

În acest timp, Doina ales să plece la munte și în Bulgaria, timp de aproximativ două săptămâni. În toată această perioadă cei doi ar fi fost într-un fel de despărțire, totuși neoficială, după cum a povestit Scărlătescu. După ce au revenit acasă însă, lucrurile au revenit la normal fără nicio problemă.

„Pur și simplu am fugit și în momentul în care ne-am întors amândoi acasă ne-am uitat unul la altul și ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare.”, a adăugat Scărlătescu.

Despre relația lor, Scărlătescu a dezvăluit că se înțeleg foarte bine. În momentul separării după America Express între ei nu a existat nicio ceartă, întrucât chef-ul a mărturisit că nu este genul de om care să intre în conflicte.

Mai mult, acesta a spus că nu înțelege acele relații în care oamenii spun că se iubesc și imediat apoi încep să se jignească și să se urască.

Îi place să aibă libertate

Scărlătescu a spus că mereu a fost discret cu relațiile sale, însă la Doina lucrurile au fost diferite, și că aceasta l-a cucerit prin faptul că este un om rațional și că îi oferă libertate.

„Are ea ceva. Pur și simplu e întreagă la cap, tot creierul e acolo. Avem o conexiune, atâta tot. Eu, foarte sincer, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea mea de care am nevoie și eu la fel. Trebuie să îi lași libertate omului.”, a spus Scărlătescu.

În același timp, Scărlătescu a dezvăluit că toată experiența America Express a fost una absolut minunată pentru care care l-a îmbogățit sufletește, însă au existat și anumite probleme care i-au afectat. Astfel Chef Cătălin a dus un dor teribil apei calde și prosoapelor!

„A fost crunt rău de tot, cazările alea…În rest totul a fost superb, jocurile au fost fantastice, chestia aia cu <<ia-mă nene du-mă colo>>, faptul că am reușit să învăț și spaniolă, eu care nu vorbeam deloc spaniolă. A fost ceva fantastic pentru mine.

Dar aia cu dormitul…să n-am eu apă caldă și prosop, pot să dorm la -20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop” , a mai spus chef-ul.