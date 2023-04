Cătălin Scărlătescu a venit cu o propunere neașteptată pentru una dintre concurentele din emisiunea „Chefi la cuțite”. Totul s-a întâmplat după ce concurenta, Maria Lungu, a povestit o parte din trecutul ei și a mărturisit că nu prea este pasionată de gătit, ci de lumina reflectoarelor.

Își dorește o carieră în televiziune

În acest context, ea a spus că și-ar dori foarte mult o carieră în televiziune. Concurenta de la „Chefi la cuțite” a mai participat anterior și la alte emisiuni, cum ar fi iUmor și Survivor.

„Eu nu prea gătesc acasă, gătesc doar de plăcere. Nu mi-am dat niciodată interesul să gătesc, nu a fost ceva m-a captivat, dar dacă fac atunci îmi iese. Sper să nu o dau în bară. Gătesc clătite. Am venit la Chefi la cuțite că am zis să încerc. Am aplicat pentru toate emisiunile, am fost și la iUmor. Separat de gătit îmi place extrem de mult lumina reflectoarelor. Îmi pare rău că sunt doar 2 aici, ar trebui vreo 5. Am prins foarte mult drag de tot ce înseamnă televiziune și tot ce înseamnă televizor, mă simțeam efectiv ca peștele în apă și atunci am descoperit că asta vreau să fac.

Ai mei nu prea vor să umblu eu pe la televizor, să vorbesc toate prostiile, că știu că sunt în stare doar de prostii. Dar acuma eu fac ce vreau. Visul meu este să îmi fac o carieră în televiziune. Pentru început mi-aș dori să prezint meteo, așa că dacă vrea cineva să fiu eu la meteo … Mă sunați! … Sunt născută la Moscova, dar de la 3 ani ne-am mutat la Chișinău. Am făcut la Londra facultatea de design, am făcut practica la Gucci. Mi s-a propus un job la ei, dar am refuzat și am ales să lucrez la un post de televiziune”, a spus concurenta.

Propunerea făcută de Cătălin Scărlătescu

După ce a ascultat povestea Mariei Lungu, Cătălin Scărlătescu i-a spus că Liviu Vârciu își dorește o asistentă în cadrul emisiunii, iar ea ar fi potrivită pentru acest job.

„M-am întâlnit azi cu Liviu Vârciu și mi-a zis că au nevoie de o asistentă, dacă știu vreo domnișoară. Te-ar interesa?”, a întrebat Cătălin Scărlătescu.

La auzul acestei propuneri, Maria Lungu a răspuns imediat afirmativ, moment în care Cătălin Scărătescu nu s-a putut abține de la o glumă.

„Cum e asta, vii concurentă și pleci colegă de trust”, a adăugat Cătălin Scărlătescu.