Secretul lui Cătălin Scărlătescu pentru un cozonac perfect. Ce rețetă folosește

Cozonacul bucătarului Cătălin Scărlătescu poate fi achiziționat din comerț sau poate fi preparat acasă. Astfel, gospodinele care au suficient timp pot apela cu încredere la rețeta pentru cozonac a lui chef Cătălin Scărlătescu. De cealaltă parte, cele care preferă să nu se streseze prea mult cu pregătirile, pot cumpăra cozonacul.

Putem găsi foarte multe rețete de cozonaci și de asemenea există și numeroase tipuri de cozonaci pe care le putem comanda. De la cel cu nucă și rahat, până la cel cu cacao și nu numai. Gospodinele îl prepară așa cum își doresc. Chiar dacă avem atâtea posibilități la îndemână, rețeta lui chef Cătălin Scărlătescu ne promite însă un cozonac foarte pufos, dar și delicios.

Ingredientele pe care ar trebui să le folosim pentru cozonacul à la Scărlătescu

1 kg făină,

450 ml lapte,

200 g rahat,

500 g nucă,

250 g zahăr,

300 g unt,

150 g ciocolată,

5 ouă proaspete,

60 g drojdie.

Vreți să aflați cum se prepară renumitul cozonac? În primul rând bucătarul are un mare secret. Ingredientele trebuie scoase din frigider cu 3-4 ore înainte de a începe prepararea. În plus, el are grijă ca bucătăria în care se face cozonacul să fie încălzită, iar ferestrele să fie închise.

După ce am respectat aceste două reguli de bază, alegem un bol înalt în care punem drojdia alături de 100 de mililitri de lapte. Apoi se adaugă și trei linguri de făină, dar și o linguriță de zahăr. Totul se amestecă bine, iar ulterior aluatul se lasă la dospit cam o oră.

În tot acest timp, se ia o altă oală care se pune pe foc. În oală amestecăm laptele cu zahărul până când acesta se topește. Iar într-un alt vas amestecăm praful de sare alături de gălbenușuri. Treptat se adaugă și maiaua, făina, dar și laptele cu zahărul topit.

Doar atunci când constatăm că amestecul este omogen se adaugă și untul. Chef Cătălin Scărlătescu spune însă că totul trebuie amestecat foarte bine. Aluatul trebuie să fie elastic și aerat, iar apoi se lasă la dospit pentru o oră. Urmează partea cea mai interesantă și anume prepararea umpluturii.

Ciocolata topită, nucile și rahatul se amestecă bine. Acestea vor fi adăugate pe aluatul întins, iar mai apoi, acesta va fi rulat. Rulada va fi tăiată în două pe lungime, iar cele două bucăți se împletesc și se așează într-o tavă. Se lasă din nou la dospit încă două ore, iar apoi se ung cu ou.

Înainte de a le adăuga la cuptor însă, acesta trebuie deja să fie încins la 160 de grade. În timp ce cozonacul de Paște se coace încet, temperatura se scade la 140 de grade. Se poate face și testul cu scobitoarea, pentru un rezultat mai precis.

Un cozonac de 900 de grame costă 96 de lei

Gospodinele care nu vor să prepare rețeta și vor să se bucure de același cozonac, făcut chiar de către Cătălin Scărlătescu, pot face acest lucru printr-o comandă. Bucătarul are numeroase preparate pe site-ul Chef Super Food, la dispoziția clienților, de la sărmăluțe până la drob de miel.

Cozonacul de Paște al juratului de la Chefi la Cuțite este făcut din aceleași ingrediente menționate anterior. Ciocolata neagră însă este belgiană, la fel ca și untul. Un cozonac de 900 de grame costă 96 de lei. De asemenea, cei care vor un desert mai mic pot opta și pentru varianta de 500 de grame.

”Pregătit după rețeta lui Chef Scarlătescu, cozonacul păstrează rețeta originală și gustul autentic românesc. Preparat numai cu ingrediente naturale premium și cu calități nutritive ridicate care dau savoare, cozonacul te va uimi cu abundență de nucă, ciocolată belgiană și rahat. Acesta este deșertul perfect pentru masa de Paște”, se arată în descrierea cozonacului vândut pe Chef Super Food.