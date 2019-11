Cunoscută şi ca Ovidenie în tradiţia populară, ziua aceasta este considerată a fi una magică şi există superstiţia că dacă pui la icoane un vas cu apă şi aprinzi o lumânare, apa poate fi bună de leac în diverse boli.

Dar ce este interzis să faci astăzi? Nu ai voie să uiți de oamenii săraci și de copiii nebotezați. Cei care ii neglijeaza pe oamenii nevoiasi si nu aprind o lumanare sau nu spun o rugaciune pentru acestia in ziua Intrarii in Biserica a Maicii Domnului, vor fi lipsiti de o serie de bucurii, spun traditiile de la sate.

In aceasta zi sfanta se aprind lumanari atat pentru copiii care nu au fost botezati cat si pentru morti. De asemenea, se impart nuci, colaci si turte cu malai.

Astăzi nu se prelucrează lâna. Orice activitate legata de oierit ori prelucrarea lanii este interzisa in cursul acestei zile deoarece se spune ca in acest mod sunt protejate animalele. De asemenea, se ung cu usturoi cercevelele ferestrelor pentru alungarea strigoilor si a spiritelor diavolicesti.

Nu ai voie să speli haine. In orice zi de sarbatoare importanta, activitatile casnice sunt interzise intrucat trebuie oferit respect pentru sfantul sarbatorit ori evenimentul biblic pomenit de Biserica.

Nu ai voie să fii supărat. Daca te-ai certat cu cineva, este bine sa ceri iertare si sa initiezi impacarea. Nu e bine ca oamenii sa fie certati de Ovidenie.

Astăzi trebuie să mănânci pește. In aceasta zi este dezlegare la peste si chiar este recomandat sa consumi peste. Cei care respecta aceasta sarbatoare tinand post vor avea parte de sanatate, fericire si o serie de impliniri in anul urmator. Belsugul nu va lipsi din casele lor.

Batranii spun ca e bine ca in dimineata zilei de 21 noiembrie sa se taie din livada o creanga cu 7 prune, una cu 7 mere si una cu 7 alune, care se pastreaza in camara. Acestea se spune ca tin frigul si intristarea la departare, aducand lumina si bucurie in sufletele credinciosilor.

Potrivit crestinorodox.ro, întrucât se crede că în noaptea de Ovidenie strigoii circulă fără opreliște, se ung cu usturoi cercevelele ferestrelor, tocurile ușilor, vatra și cuptorul care comunică, prin horn, cu exteriorul. Pentru protecția vitelor împotriva animalelor sălbatice se interzice orice activitate legată de prelucrarea lânii și pieilor de animale. De la Ovidenie până la Sangiorz, femeilor le este interzis să mai spele rufele la râu.

Se spune că animalele vorbesc, cerul se deschide, iar bătrânele cu har descântă mai bine. Bătrânele de la sate cred că cerul se deschide şi se vede casa lui Dumnezeu.

De sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică se aprind lumânări pentru copiii nebotezaţi, dar şi pentru morţi pentru a avea cale luminată pe cealaltă lume. De asemenea, se împart nuci, colaci şi turte de mălai.

Te-ar putea interesa și: