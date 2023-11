Sam Altman revine ca director general al OpenAI! Compania care a creat ChatGPT a decis ca acesta să se întoarcă. În urmă cu câteva zile acesta a fost demis. Astfel, a pus capăt speculațiilor privind viitorul startup-ului responsabil pentru boom-ul inteligenței artificiale.

Compania a fost, de asemenea, de acord să să reconstituie parțial și consiliul de administrație care l-a demis, notează Reuters.

Compania a anunțat că fostul co-director executiv al Salesforce, Bret Taylor, și fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, se vor alătura directorului general și actualului director al Quora, Adam D’Angelo.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, fostul Twitter, Sam Altman a scris că abia așteaptă să se întoarcă la Open AI. Acesta a adăugat că tot ce a făcut în ultimele zile a fost pentru a-și păstra echipa și misiunea întreagă.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

— Sam Altman (@sama) November 22, 2023