Sam Altman, marea „vedetă” din Silicon Valley, a fost dat afară. Decizia are efect imediat.

Este vorba despre directorul general al OpenAI, compania ce a uimit întreaga planetă după lansarea platformei de inteligenţă artificială generativă ChatGPT.

Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie al OpenAI. Membrii acestui Consiliu i-au reproşat lui Sam Altman (38 de ani) că nu a fost întotdeauna „direct” cu ei, notează jurnaliştii agenţiei AFP.

Mira Murati, care îndeplinește funcția de director tehnic la OpenAI, a fost numită în mod interimar în calitate de conducător al companiei până la identificarea unui înlocuitor permanent. Ea are o experiență de cinci ani în cadrul organizației.

Sam Altman a avut şi el o scurtă reacţie pe platforma X (noul nume al Twitter).

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023