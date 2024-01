Europarlamentarul și prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a abordat subiectul renunțării la cariera politică în cadrul unei intervenții luni seară și a explicat în ce condiții ar face acest gest.

Acesta a afirmat că singurul motiv pentru care ar renunța la politică ar fi presiunea publică asupra familiei sale, dacă aceasta ar ajunge la un punct în care nu ar mai putea suporta. Rareș Bogdan a subliniat că își place activitatea politică la fel de mult precum a iubit presa.

„Aș renunța la politică doar dacă familia mea ar simți că nu ar mai putea duce presiunea publică. Altfel, niciodată nu aș renunța pentru că îmi place politica, așa cum mi-a plăcut presa. Cred că am făcut bine că am intrat în politică, pentru că am schimbat lucruri. Nu le pot influența cât puteam să le influențez de la Realitatea, recunosc asta. În schimb, la decizie sunt mai tare. La decizie am mai mare putere acolo (n.red. în politică)”, a spus Rareș Bogdan la Realitatea Plus.