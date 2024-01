BNR menţine dobânda cheie la 7% pe an

BNR. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a anunțat în şedinţa de vineri că va menţine rata dobânzii de politică monetară la 7% pe an. De asemenea, hotărârea CA al BNR include păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an.

Rata dobânzii-cheie a rămas neschimbată începând cu luna ianuarie a anului trecut, când BNR a decis să o majoreze de la 6,75% pe an la 7% pe an. Deciziile luate de CA al BNR au ca scop atingerea unei rate anuale a inflaţiei în concordanţă cu ţinta stabilită de 2,5%, plus sau minus un punct procentual.

Obiectivul este susţinut de măsuri menite să ancoreze anticipaţiile inflaţioniste pe termen mediu și să contribuie la o creştere economică durabilă.

În contextul actual, BNR subliniază importanța unui mix echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene, pentru a stimula potenţialul de creştere pe termen lung și a menține stabilitatea macroeconomică. Banca centrală monitorizează îndeaproape evoluţiile la nivel intern și internaţional și este pregătită să utilizeze instrumentele disponibile pentru a atinge obiectivul fundamental de stabilitate a preţurilor pe termen mediu.

Inflația și-a accelerat descreșterea în primele două luni ale trimestrului IV 2023

Referitor la situația economică, BNR constată o încetinire semnificativă a creşterii în trimestrul III 2023, dar mai moderată decât se anticipa, precizând că aceasta ar putea determina o restrângere mai temperată a excedentului de cerere agregată față de estimările anterioare. De asemenea, se observă o creştere marginală a avansului PIB în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior.

În ceea ce privește inflația, aceasta și-a accelerat descreșterea în primele două luni ale trimestrului IV 2023, ajungând la 6,72% în noiembrie, datorită încetinirii creşterii preţurilor alimentelor și energiei. BNR remarcă evoluția favorabilă a exportului net și menționează că este esențială implementarea de politici și reforme adecvate pentru a consolida economia românească în fața provocărilor.

Pe piața muncii, se observă o oprire a creșterii efectivului salariaților și o menținere relativ stabilă a ratei şomajului, iar în sectorul creditării, creditul acordat sectorului privat a înregistrat o ușoară creștere în trimestrul IV 2023.