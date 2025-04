Mărioara Steluța Andrieș a lucrat nouă ani ca contabilă la o firmă din Iași. Ar fi fost aproape un deceniu de muncă onestă și neîntreruptă, dacă documentele care atestau această activitate nu ar fi fost distruse într-un incendiu, în 2004. Firma angajatoare și-a pierdut întreaga arhivă, iar lipsa unor copii digitale sau alternative de salvare a datelor a lăsat-o pe femeie fără nicio dovadă oficială.

După ani de încercări administrative, ea a decis să se adreseze instanței.

În absența documentelor originale, femeia se bazează pe o mărturie depusă de o fostă colegă și pe un document obținut de la primărie care atestă indirect că a lucrat în acea perioadă. Însă instanțele cer probe solide, iar procedura se dovedește greoaie.

„Eu am lucrat 9 ani ca și contabil la o firmă din Iași. Am fost mereu punctuală și am lucrat, fiind dedicată muncii mele. Vreau să mi se considere acea perioadă de muncă, pentru că este aproape un deceniu de muncă pe care, practic, l-am pierdut degeaba.

Prin anul 2004, a avut loc un incendiu și aproape toată arhiva a ars. Datele mele cu toată documentația a ars. Nu a mai rămas nimic.

Sper să se aprobe drept dovadă a muncii mele mărturia unei colege care a reușit cumva să scoată de la primărie niște acte cum că am lucrat în acea perioadă la firmă și poate confirma că am fost colege”, a spus Mărioara Steluța Andrieș, potrivit Cancan.