Vineri, premierul Marcel Ciolacu a semnat decizii importante de numire a noilor vicepreședinți la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română, consolidând astfel echipa de conducere la aceste instituții-cheie.

La Agenția Națională de Administrare Fiscală, doi profesioniști de încredere au fost numiți în funcția de vicepreședinți, având rangul de subsecretar de stat.

Gabriela-Florentina Ionescu și Alexandru Drăghici își vor aduce contribuția la conducerea ANAF, aducând:

În paralel, la Autoritatea Vamală Română, Alexandru Ioan Dudu a fost desemnat în funcția de vicepreședinte, cu responsabilități semnificative în:

Deciziile privind numirile acestor vicepreședinți au fost oficializate prin publicarea lor în Monitorul Oficial, reflectând importanța acordată de guvern noii echipe de conducere a acestor instituții.

Acest demers face parte din eforturile de consolidare și eficientizare a administrației fiscale și vamale în contextul politicilor și schimbărilor în curs.

A fost publicată în Monitorul Oficial decizia de eliberare din funcția de vicepreședinte a lui Costea Sandu la ANAF. A fost subliniată, astfel, tranziția și actualizarea organigramei pentru a asigura:

Miercuri seara, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat că președinta actuală a ANAF va păstra funcția sa, în timp ce propunerile pentru revocare se vor concentra asupra vicepreședinților.

El a subliniat că nu există conduceri neperformante la ANAF și la Autoritatea Vamală, considerând aceste instituții drept cele mai importante ale statului român.

Referindu-se la performanța ANAF în anul 2023, Boloș a menționat că în luna decembrie au fost realizate două premiere. ANAF a atins planul de venituri, iar Direcția Generală Mari Contribuabili a depășit cu 16 miliarde planul de venituri stabilit.

Boloș a subliniat eforturile susținute și măsurile implementate pentru a atinge aceste rezultate.

De asemenea, a menționat că planul pentru anul 2024 vizează încasări medii de 40 de miliarde de lei lunar.

„Aceste propuneri de schimbare a conducerii ANAF şi a Autorităţii Vamale vor pleca în zilele următoare şi decizia este la domnul prim-ministru. Nu există ANAF şi Autoritatea Vamală cu conducere lipsită de performanţă. Sunt cele mai importante instituţii ale statului român. Ne uităm la planul de venituri pe care l-am avut în cursul anului 2023 şi la realizări. În ultima lună (din 2023 – n. red.), pot să spun cu mândrie că, după lungi eforturi, discuţii şi măsuri pe care le-am implementat, ANAF-ul a fost în luna decembrie cu două premiere.

Întâi de toate, şi-a realizat planul la venituri, dar până am ajuns în decembrie cu această performanţă numai eu ştiu şi cu doamna preşedinte cât am muncit, astfel încât să putem să avem cele 35,5 miliarde de lei. A doua performanţă a fost că Direcţia Generală Mari Contribuabili a fost cu 16 miliarde planificat ca venituri, 16 miliarde ca realizări. Au fost bani care n-au venit aşa peste noapte şi am muncit foarte mult alături de doamna preşedinte, astfel încât să putem să avem acest nivel, aş putea spune record. Planul pentru anul 2024 este unul ce vizează încasări medii de 40 de miliarde de lei lunar”, a spus Boloş, la Digi24, preluat de Agerpres.