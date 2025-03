APIA deblochează plăți de 87 de milioane de euro pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că a autorizat la plată subvenții în valoare de 87.066.180 de euro pentru beneficiarii intervenției DR-06 – Bunăstarea animalelor. Sumele sunt destinate fermierilor care au depus cereri pentru Pachetul a) – Plăți pentru bunăstarea porcinelor și Pachetul b) – Plăți pentru bunăstarea păsărilor, în cadrul Planului Strategic PAC 2023—2027.

369 de beneficiari primesc plățile în conturi

Plățile au fost autorizate pentru un număr de 369 de beneficiari ale căror cereri au fost considerate eligibile. Fondurile sunt distribuite astfel:

28.242.870 euro pentru bunăstarea porcinelor;

58.823.310 euro pentru bunăstarea păsărilor.

Sumele vor fi virate în lei, utilizând cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană pentru data de 29 decembrie 2023, respectiv 4,9756 lei/euro, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Ajutorul financiar acordat de APIA are rol compensatoriu, acoperind pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri. Plățile sunt oferite sub forma unei sume anuale fixe per Unitate Vită Mare (UVM).

Fermierii care beneficiază de aceste subvenții trebuie să dețină exploatații comerciale autorizate sanitar-veterinar și să se angajeze anual, pe bază voluntară, să implementeze standarde de bunăstare a animalelor care depășesc cerințele minime obligatorii.

Perioada de angajament pentru a primi sprijinul financiar

Pentru a primi sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să respecte toate cerințele specifice pe întreaga perioadă a angajamentului, de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului în curs.

Potrivit APIA, sprijinul financiar acordat fermierilor vizează îmbunătățirea condițiilor de creștere a animalelor și respectarea unor standarde superioare de bunăstare. Aceste cerințe includ asigurarea unor condiții optime de adăpostire, alimentație și prevenirea stresului animalelor.

În plus, APIA încurajează fermierii să continue implementarea măsurilor de bunăstare pentru a beneficia de subvenții și în viitor. Astfel, autoritățile urmăresc atât sprijinirea sectorului zootehnic, cât și respectarea cerințelor europene privind protecția animalelor.

APIA reamintește că, începând cu campania 2024, plățile pentru intervenția DR-06 vor fi gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Fermierii sunt îndemnați să urmărească anunțurile oficiale pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale procesului de plată și noile cerințe pentru accesarea subvențiilor.