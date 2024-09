Ștefan-Radu Oprea a participat la Târgul de Construcții, Imobiliare și Servicii din județul Prahova, primul eveniment de acest tip organizat în Ploiești în ultimii 15 ani.

Evenimentul a oferit o oportunitate de a discuta provocările antreprenorilor din sectoare precum retail, construcții, imobiliare și cercetare. Printre subiectele abordate s-au numărat impozitarea IMM-urilor, predictibilitatea fiscală, programele de sprijin pentru antreprenori, cum ar fi ConstructPlus și Start-Up Nation, precum și debirocratizarea.

Ștefan-Radu Oprea i-a reasigurat pe antreprenori că taxele nu vor crește anul acesta sau anul viitor și că jalonul privind reforma fiscală va implica în primul rând un dialog cu aceștia.

“Pentru că am avut în față constructorii prahoveni și pe cei care lucrează în domeniul materialelor de construcții am vorbit despre investițiile de peste 80 de miliarde lei făcute până în acest moment de guvernul Marcel Ciolacu, dar și despre schema de ajutor de stat ConstructPlus. I-am reasigurat că taxele nu vor crește anul acesta sau anul viitor și că jalonul referitor la reforma fiscală va însemna în primul rând dialog cu antreprenorii”, a explicat ministrul Economiei.

Prețul mediu al locuințelor noi din București a ajuns la 1.709 euro pe metrul pătrat util în primul semestru al acestui an, înregistrând o creștere de 29% comparativ cu primul semestru din 2019, când era de 1.329 de euro, a declarat vineri Răzvan Ionescu, directorul comercial al Imobiliare.ro.

Recent, Ionuț Negoiță, CEO și fondator HILS Development, avertizează că Bucureștiul se va confrunta cu un deficit de locuințe, în contextul unei cereri în creștere, potrivit Ziarul Financiar. El a precizat că anul trecut au finalizat peste 1.000 de locuințe și au vândut aproximativ 800, menținând intenționat un stoc de câteva sute de unități. În trecut, compania livra între 400 și 500 de locuințe pe an, dar anul trecut au accelerat semnificativ ritmul. Pentru acest an, planifică să depășească 1.000 de locuințe finalizate și să mențină vânzările la aproximativ 800, pregătindu-se pentru un potențial deficit și o cerere sporită în anii următori.

„Anul trecut am recepţionat peste 1.000 de locuinţe şi am vândut în jur de 800. Am vrut să avem câteva sute de locuinţe pe stoc. Anterior, făceam cam 400-500 de locuinţe pe an, iar anul trecut am ridicat ştacheta. Anul acesta vom depăşi 1.000 de locuinţe recepţionate şi vrem să vindem tot cam 800. Nu ne propunem să vindem, ba chiar vrem să avem pe stoc, pentru că în anii următori vor exista un deficit în piaţă şi o creştere a cererii. Deja se estimează că se vor recepţiona cam 17.000 de locuinţe anul acesta în regiunea Bucureşti-Ilfov, faţă de 21.000-22.000 anual în trecut. În anii următori, nivelul va scădea dramatic“, a declarat Ionuţ Negoiţă.