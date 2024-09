Ionuț Negoiță, CEO și fondator HILS Development, afirmă că Bucureștiul se va confrunta cu o penurie de locuințe. Cererea va continua să crească, conform Ziarul Financiar. El a declarat că anul trecut au recepționat peste 1.000 de locuințe și au vândut aproximativ 800. Scopul a fost să aibă câteva sute de locuințe pe stoc. Anterior, livrau între 400 și 500 de locuințe pe an, dar anul trecut au crescut semnificativ. În acest an, intenționează să depășească 1.000 de locuințe recepționate și să mențină vânzările la 800. Vor să păstreze un stoc, anticipând un deficit pe piață și o creștere a cererii în anii următori.

„Anul trecut am recepţionat peste 1.000 de locuinţe şi am vândut în jur de 800. Am vrut să avem câteva sute de locuinţe pe stoc. Anterior, făceam cam 400-500 de locuinţe pe an, iar anul trecut am ridicat ştacheta. Anul acesta vom depăşi 1.000 de locuinţe recepţionate şi vrem să vindem tot cam 800. Nu ne propunem să vindem, ba chiar vrem să avem pe stoc, pentru că în anii următori vor exista un deficit în piaţă şi o creştere a cererii. Deja se estimează că se vor recepţiona cam 17.000 de locuinţe anul acesta în regiunea Bucureşti-Ilfov, faţă de 21.000-22.000 anual în trecut. În anii următori, nivelul va scădea dramatic“, a declarat Ionuţ Negoiţă.