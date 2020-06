Nelu Tătaru a declarat în vizita sa la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu că Guvernul pregătește noi măsuri de relaxare, care speră că le va permite evoluția epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax. Acestea a precizat că fiecare caz este tratat particular, iar Guvernul face o continuă evaluare a epidemiei.

„Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare. Eu sper ca evoluția să ne permită acest lucru. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă evaluează cazurile particular, fiecare locație este evaluată particular, dacă vor fi niște restricții vor fi strict punctuale și locale”, a spus Nelu Tătaru.

„Noi o să avem discuții și astăzi după-amiaza la o ședință de Guvern, și mâine. Următoarea perioadă de măsuri de relaxare se va face sper cu 1 iulie, iar luni vom avea și decizia”, a mai spus ministrul.

Dacă va fi nevoie de restricții, Ministrul Sănătății a spus că acestea se vor aplica punctual și local, la nivel de focar.

„Nu neapărat urâte, cât vom avea niște restricții punctuale, la nivel de teritoriu, la nivel de comunitate, la nivel de focar”.

