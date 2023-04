De la 1 iulie 2023, va fi majorată valoarea tichetelor de masă pentru angajați

Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat sâmbătă, 29 aprilie 2023, că a început demersurile pentru a majora valoarea tichetelor de masă pentru angajați la 40 de lei, valore nominală ce va fi aplicată începând cu data de 1 iulie 2023.

Acesta a anunțat, totodată, că au fost trecute în revistă și planurile pentru județul Iași, respectiv: spitalul regional, reabilitarea spitalului pentru copii „Sfânta Maria”, autostrăzile A7 și A8 și toate proiectele de utilități în valoare de 1,5 miliarde lei derulate prin „Anghel Saligny”

„Se încheie o săptămână cu decizii importante pentru dezvoltarea României. Am început demersurile pentru a majora valoarea tichetelor de masă pentru angajați la 40 de lei și ne dorim ca noua valoare nominală să se aplice începând cu 1 iulie. În cursul vizitei de lucru de la Iași, am trecut în revistă planurile pentru acest județ: spitalul regional, reabilitarea spitalului pentru copii ”Sfânta Maria”, autostrăzile A7 și A8 și toate proiectele de utilități în valoare de 1,5 miliarde lei derulate prin ”Anghel Saligny””, a scris, sâmbătă, Nicolae Ciucă pe contul său de Facebook.

Executivul caută soluții pentru a aduce mai mulți bani la bugetul statului

Nicolae Ciucă a precizat, de altfel, că, alături de partenerii de guvernare, a căutat cele mai bune soluții pentru a aduce mai mulți bani la bugetul de stat. Potrivit spuselor sale, Guvernul României poate administra mai eficient banii publici folosiți pentru bunuri, servicii, autovehicule, mobilier și alte cheltuieli care pot fi mai bine gestionate, fără a se atinge de veniturile oamenilor.

„Trebuie să dăm dovadă de mai multă chibzuință în cheltuirea banului public. Putem administra mai eficient banii publici folosiți pentru bunuri, servicii, autovehicule, mobilier și alte cheltuieli care pot fi mai bine gestionate, dar nu ne vom atinge de veniturile oamenilor. Am participat și în acest an la activitatea de împachetare a cadourilor pentru cei puțin peste 1.000 de veterani de război, în contextul zilei dedicate, pe care o marcăm în fiecare an pe 29 aprilie.

Întâlnirea cu echipa liberală din Gorj a fost una extrem de productivă. Am avut o amplă dezbatere despre obiectivele de dezvoltare ale județului. Îmi doresc ca transformarea Gorjului să însemne diversificarea economiei, reducerea decalajelor față de alte unități administrative, dar și venituri mai mari pentru locuitorii de aici”, a adăugat premierul României.