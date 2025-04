Crește valoarea tichetelor de creșă cu 10 lei

Crește valoarea tichetelor de creșă! De la 1 aprilie 2025, valoarea tichetelor de creșă crește cu 10 lei, de la 660 la 670 de lei, după cele două creșteri care au avut loc deja în 2024.

Vă reamintim că tichetele de creșă se oferă lunar pentru fiecare copil, inclusiv pentru copiii adoptați sau aflați sub tutelă.

Nu pot beneficia de ele asistenții maternali sau persoanele care au în grijă un copil aflat în plasament de urgență.

Atât angajații din sectorul privat, cât și cei din sectorul public pot beneficia de ele. Ele sunt acordate, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui legal și sunt disponibile doar în format electronic. Pot fi folosite exclusiv pentru plata creșei copilului.

Părinții nu primesc acești bani direct

Părinții nu primesc acești bani direct și nu îi pot folosi la orice creșă sau pentru orice bonă doresc. Doar creșele și bonele care au contracte cu firmele care emit tichetele de creșă pot accepta aceste plăți. Angajatorii trebuie să le spună angajaților care sunt creșele sau entitățile autorizate cu care există astfel de contracte.

În plus, firmele care emit tichetele de creșă cer angajatorilor informații despre creșele unde sunt înscriși copiii angajaților ca să poată încheia contractele necesare. Un astfel de contract poate fi semnat doar dacă creșa sau entitatea respectivă are personalitate juridică sau face parte dintr-o organizație care are acest statut legal.

Ce acte trebuie să depună părinții la dosar?