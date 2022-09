Vești proaste pentru români! Facturile vor crește în această iarnă: Oamenii vor fi obligați să pună o plapumă pe ei

OUG adoptată recent de Guvern cu privire la plafonarea și compensare prețurilor la energie va avea un impact asupra consumatorului final, cât și asupra companiilor, asta în timp ce specialiștii din acest domeniu spun că iarna aceasta va fi una dintre cele mai costisitoare din ultimele șase decenii.

Analistul economic Adrian Negrescu a declarat pentru gândul.ro că decizia luată de Executiv în ceea ce privește domeniul energetic va duce la majorarea facturilor la energie electrică pentru majoritatea românilor. Mai mult decât atât, acesta spune că guvernanții nu iau seamă de părerea mediului de afaceri și a specialiștilor în energie.

„Cred că, peste 80% din populație, consumă iarna mai mult de 255 kWh /lună. Mă refer aici la bucureșteni, cei care sunt racordați la termoficare și pentru care a folosi un calorifer electric, un boiler în timpul iernii înseamnă să depășească, cu siguranță acest nivel de consum.

Altfel spus, prețurile vor fi cele din piață, iar facturile vor fi duble, dacă nu triple față de iarna trecută. Principalul beneficiar al acestei ordonanțe este bugetul de stat, este Guvernul, care adună mai mulți bani din sectorul energetic prin supraimpozitare, prin taxa de solidaritate, prin amenzile de 5% din cifra de afaceri pentru traderi, încearcă să ia de două, de trei, de cinci ori mai mulți bani decât lua până acum din sectorul energetic”, spune acesta.

Populația va avea de suferit din cauza deciziei Guvernului

Adrian Negrescu a mai spus că populația va avea cel mai mult de suferit de pe urma acestei decizii a Guvernului. El mai spune că și companiile au de suferit deoarece consumul a fost limitat la 85%.

„De pierdut au companiile, pentru că IMM-urile au limitat consumul la 85%, deci prețurile și pentru ele vor crește. Are de suferit industria românească, pentru că nu există niciun fel de măsură de sprijin pentru cei care produc și depășesc practic zona de IMM-uri. Are de suferit populația, pentru că pragurile de consum se ridică și prețurile vor continua să crească.

Sunt milioane de oameni lăsați vulnerabili în fața noilor contracte care prevăd prețuri chiar și de 4-5 lei/kWh față de 0,8 lei cât este prețul plafonat de autorități. Domnul Popescu (n.r. -Virgil Popescu, ministrul Energiei) a scăpat ieri porumbelul în conferința de presă de la Palatul Victoria, spunându-ne că este un îndemn la austeritate, la reducerea facturilor.

Deci, în această iarnă, românii vor fi nevoiți să închidă lumina, să pună o plapumă mai groasă pe ei și să-și aducă aminte de vremea lui Ceaușescu, când consumul de energie electrică era plafonat și era restricționat. Spre deosebire de atunci, acum din păcate, nu ai nicio altă sursă alternativă ca să plătești mai puțin costurile încălzirii”, mai spune acesta.

Deciziile care ar fi trebui luate erau mult mai simple

Analistul economic a mai spus că guvernanții ar fi trebuit să ia exemplul altor țări, precum Spania care a reduc TVA-ul la facturile de gaze de la 21% la 5%.

”Vedem ce se întâmplă în alte țări. Mai exact, 15 state din UE au redus fiscalitatea pe zona de energie. Cel mai recent exemplu este Spania care a redus TVA -ul la facturile la facturile la gaze, de la 21 la 5%. Măsuri care vin să reducă facturile, costul final, ceea ce plătim noi în fiecare lună pentru aceste servicii.

Noi, venim cu supraimpozitări, cu tot felul de artificii, căutăm vinovați de serviciu, când marea problemă este aceea că oamenii sunt nevoiți să plătească facturi uriașe la energie și gaze.

Soluțiile erau simple: reducerea fiscalității pe zona de energie și, într-adevăr, o limitare a tranzacțiilor speculative în piață. Dar nu prin măsuri nediscutate cu mediul de afaceri – gândiți-vă că această ordonanță nu a fost discutată cu nimeni, a apărut peste noapte, fără niciun fel de studiu de impact, fără discuții cu operatorii din piață, din sectorul energetic”, a explicat Adrian Negrescu.

România se îndreaptă spre recesiune

Adrian Negrescu a mai spus că deciziile autorităților sunt neinspirate și că vor duce la falimentarea companiilor și la ieșirea de pe piață a unor jucători din energie. De asemenea, acestea vor duce și la o accentuare a problemelor.

„Este un dialog al surzilor, un dialog care mimeză dialogul cu mediul de afaceri, pentru că singurul țel al autorităților în momentul de față este să crească inflația și să adune mai mulți bani la buget, în condițiile în care nu fac nimic pe zona de restructurare a aparatului public.

Gândiți-vă că aproape 90% din banii pe care îi încasează din taxe și impozite se duc pe salariile bugetarilor, pe cheltuielile cu pensiile și pe întreținerea unui stat care nu se reformează. Avem în continuare 13.000 de instituții în România, avem în continuare tot soiul de cheltuieli care nu au legătură cu situația economică în care ne aflăm.

Ne îndreptăm înspre recesiune, iar statul nu mișcă un deget pentru a reduce cheltuielile.

În schimb, vrea ca populația să reducă din consum, mizează în continuare pe sancționarea celor care fac afaceri, din taxe și impozite mai mari și mimează un dialog al surzilor, pentru că toate semnalele primite de la mediul de afaceri, de la specialiști nu sunt luate în calcul. Scopul este să adune bani la buget și să se laude cu o creștere economică iluzorie care este doar pe hârtie, nu și în realitate”, a mai spus Adrian Negrescu.

România va face față acestei ierni

Pe de altă parte, Ion Lungu, director executiv al Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) are o părere puțin mai optimistă cu privire la ceea ce se va întâmpla în România, din punctul de vedere al crizei energetice.

„Așa cum arată fotografia momentului, într-adevăr, pare a fi destul de îngrijorător. Eu am totuși două elemente care mă fac să sper că se vor produce și ceva îmbunătățiri. Primul este legat de nivelul european. Eu am avut senzația că, la nivelul UE , nu există o dorință de limitare a creșterii prețurilor.

Dacă ne gândim la comunicarea alarmistă care există mai tot timpul – și știți că piața reacționează destul de prompt la aceste comunicări -, și atunci prețurile erau într-o creștere, justificată sau nu, destul de mare. M-aș aștepta ca la întâlnirea miniștrilor din Energie, din 9 septembrie, să fie foarte clar adoptate niște măsuri, iar una dintre ele ar putea fi decuplarea prețului energiei de prețul gazului.

Din punctul de vedere al României, experiența rea sau vremurile grele te fac mai rezistent la ceea ce se întâmplă. Noi am trăit multe perioade foarte grele, este drept că în urmă cu 30 de ani, dar atunci ne-am mobilizat și am supraviețuit. Având în vedere și faptul că țara noastră are ceva rezerve și posibilități pentru gaze, poate luând niște măsuri mai hotărâte și în domeniul energiei electrice, o să facem față, nu fericit, dar să nu fie dezastru”, spune Ion Lungu.

OUG are un caracter retroactiv

Ion Lungu a mai precizat că OUG are un caracter retroactiv și că se aplică și tranzacțiilor efectuate în trecut. Acesta aduce în prim plan câteva probleme care deranjează și pe care guvernanții ar trebui să le gândească mult mai bine.

„Sunt și unele lucruri deranjante. Prima idee este aceea că Ordonanța are un un caracter retroactiv, adică se aplică și pentru tranzacțiile efectuate în trecut. Nu este numai ceea ce se întâmplă de acum înainte. O altă problemă este aceea că introducerea acestor taxări pe tot lanțul, inclusiv în operațiunile de import și export, este cumva în defavoarea României, pentru că noi ne bazăm foarte mult pe import.

Fiind obligată toată lumea să plătească acum această taxă de solidaritate, va scădea foarte mult apetitul pentru importuri. Din punctul nostru de vedere, va scădea atractivitatea acestor operațiuni și România are nevoie de import, așa încât este greu de înțeles foarte bine această prevedere. Din punct de vedere al furnizării propriu-zise, cred că lucrurile ar trebui, cumva, analizate atât din punctul de vedere al furnizorilor, cât și din punct de vedere al consumatorilor.

Dacă vorbim de consumatori, se constată că a scăzut numărul de beneficiari ai sistemelor suport, în primul rând consumatorii casnici, și aici vedem că s-a redus plafonul de la 300 la 255. Și la consumatorii necasnici, categoriile beneficiare sunt mai puține decât erau în ordonanța trecută”, explică Ion Lungu.