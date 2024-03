La data de 1 ianuarie, pensiile românilor au fost indexate cu rata inflației. Asta înseamnă că ele au crescut cu 13,8 procente.

De la 1 septembrie, seniorii României vor beneficia de o nouă majorare, în urma procesului de recalculare. Autoritățile au promis că nicio pensie nu va scădea din septembrie. Cei care ar avea suma mai mică după recalculare ar primi aceeași pensie ca și până acum.

Autoritățile mai spun că banii vor fi livrați din 2 septembrie.

Acestea nu sunt singurele vești bune pentru seniorii țării. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a precizat că următoarea creștere a pensiilor este programată pentru data de 1 ianuarie 2025.

Simona Bucura Oprescu a declarat că în noua lege există articolul 84, care clarifică mecanismul de creștere a pensiilor.

Ea a menționat că s-a preluat același mecanism, care are doi parametri:

Totuși, ministrul Muncii a subliniat că modificarea semnificativă constă în majorarea pensiei în fiecare an, în ianuarie.

Simona Bucura Oprescu a menționat că acest aspect reprezintă un beneficiu important pentru legea pensiilor, având în vedere că au existat ani în care nu s-au înregistrat majorări ale acestor venituri.

Ea a adăugat că în ianuarie 2025 va avea loc o altă majorare, menționând că inflația pe care se va baza această majorare este estimată la peste 10%.

Jumătate din câștigul salarial mediu brut reprezintă un indicator care va fi comunicat atunci când INS îl va fundamenta.

„Avem articolul 84 în noua lege, care spune foarte clar care e mecanismul de creștere a pensiilor. Au fost unii care au spus că am preluat un mecanism care exista deja. Ei bine, într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri.

Inflația + 50% din câștigul salarial mediu brut. Dar partea semnificativă pe care am adus-o e aceea că am stipulat că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an. E un câștig important pentru legea pensiilor. Am avut ani când nu am avut nicio creștere a pensiilor. Aceasta e o garanție pentru pensionari că vor beneficia de această majorare.

În ianuarie 2025 vom avea o altă majorare. Inflația pe care se va statua această majorare o știm, e de peste 10%. Plus jumătate din câștigul salarial mediu brut, acesta e un indicator pe care vom putea să-l comunicăm atunci când INS îl va fundamenta.

E important că avem clar faptul că majorarea se face anual în ianuarie”, a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, la România TV.