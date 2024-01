Luni, pe data de 22 ianuarie, la Palatul Victoria, în prezența premierului României, Marcel Ciolacu, și a premierului Republicii Vietnam, Pham Minh Chinh, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale din România, Simona Bucura Oprescu, și ministrul adjunct al Muncii, Invalizilor și Afacerilor Sociale din Republica Vietnam, Le Van Thanh, au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru colaborare în domeniile muncii și securității sociale.

Colaborarea vizează aspecte precum migrația forței de muncă, politici de ocupare a forței de muncă pentru grupurile dezavantajate și protecția socială, precum și asistență socială pentru grupurile vulnerabile. Simona Bucura Oprescu a spus că astfel, cele două țări pot colabora și învăța ceva una de la cealaltă.

Tot luni, după discuțiile cu prim-ministrul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a evidențiat că schimburile comerciale dintre cele două țări se situează la aproximativ 440 de milioane de dolari, subliniind totodată potențialul pentru o intensificare a acestora.

A precizat, însă, că este important să echilibrăm balanța acestora.

„Tocmai am încheiat activitatea bilaterală pe care am avut-o împreună cu premierul Republicii Socialiste Vietnam. A fost o activitate care se desfăşoară la invitaţia premierului României. Am discutat aspectele legate de consolidarea relaţiilor bilaterale şi domeniile de interes (…)

Între România şi Vietnam există un schimb comercial care a atins nivelul de aproximativ 440 de milioane de dolari şi, desigur, potenţialul poate să ne încurajeze să identificăm acele oportunităţi prin care să creştem schimburile comerciale. Desigur, este important să echilibrăm balanţa acestora”, a declarat el, după întâlnirea din Senat.