Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni că a fost în dialog și în coordonare cu liderul PSD și premierul Marcel Ciolacu în timpul în care au avut loc proteste ale fermierilor. El a menționat că a discutat cu prim-ministrul aproape în fiecare zi pe această temă.

Liderul liber a spus că a vizitat Guvernul pentru a discuta revendicările fermierilor și transportatorilor.

Nicolae Ciucă a respins acuzațiile PSD potrivit cărora social-democrații ar fi fost lăsați singuri în fața nemulțumirilor care erau la proteste. El a subliniat că a fost în contact constant cu liderii PSD. Conform acestuia, miniștrii PNL responsabili pentru Agricultură și Transporturi au contribuit la găsirea de soluții pentru problemele fermierilor.

„Nu este deloc aşa, am fost în dialog şi în coordonare cu preşedintele PSD, cu premierul României. Probabil că aţi văzut şi acum o săptămână că am fost la Guvern, când s-au discutat toate aceste revendicări ale fermierilor şi transportatorilor, în fiecare zi aproape am vorbit”, a spus Nicolae Ciucă.