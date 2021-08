Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, sunt unele dintre cele mai mediatizate figuri politice de la noi. Aflat la cel de-al doilea mandat de președinte, Iohannis urmează să predea scaunul de la Palatul Cotroceni în cel mai scurt timp. În toți acești ani de când este șef al statului, Iohannis a obisnuit opinia sa publică cu apariții scurte și la obiect. În aceea ce privește viața sa personală, cuplul prezidențial a preferat să fie extrem de atent cu detaliile.

Se știe că cei doi s-au cunoscut în timpul liceului. Au avut o relaţie timp de şapte ani, iar Klaus Iohannis a mers chiar la cursuri de dans alături de Carmen, în perioada liceului. Au fost însă şi alte pasiuni comune care i-au apropiat, precum drumeţiile şi şcoala. Ca în orice căsnicie, au existat și momente tensionate. Preşedintele a dezvăluit că, imediat după terminarea facultăţii, a primit un post de profesor de fizică la 60 km de Sibiu. Cum distanța nu era chiar mică, el a fost nevoit să bată de multe ori un lung drum pentru a o vedea pe Carmen.

Secretul unei căsnicii reușite în familia Iohannis

Ani au trecut și cuplul Iohannis s-a dovedit că dragostea poate învinge multe lucruri. Un episod extrem de delicat este cel al copiilor. Cei doi nu au putut avea copii, însă Klaus Iohannis a susținut că au fost puternici şi au reuşit să depăşească şi acest moment greu al vieţii lor.

Președintele României a fost întrebat care este motivul pentru care nu are copii. El a dat o serie de explicații, în urmă cu ceva vreme. Mai ales că acesta afirmase că, neavând urmași a putut să se concentreze pe alte planuri, în special în plan politic. În plus, și-a investit banii în imobiliare.

De ce nu au avut copii

„Nu regret acele afirmaţii şi nici nu le-am făcut, deci nu am ce regreta. Eu am spus că, din păcate – ca să nu înţeleagă cineva că intenţionat nu avem copii -, nu avem copii. Nu s-a putut. Şi atunci am avut resurse pentru altceva. Eu mi-aş fi dorit mai mult decât orice să investesc aceste resurse în copiii proprii, dar nu a fost să fie”, a spus șeful statului, relatează viva.ro.

El a vorbit și despre posibilitatea de a adopta un copil. Iohannis a admis că în urmă cu 20 ani aceasta nu a fost o idee pe care să o ia în calcul.

„Nu a fost o idee pe care să o luăm în considerare, pentru că acum 20 de ani am decis să intru într-o carieră foarte publică și poate dacă aș fi avut copii, nu aș fi făcut acest pas”, a comentat Iohannis.