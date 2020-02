S-a aflat adevărul despre Andreea Berecleanu. Ce a făcut în trecut jurnalista

Andreea Berecleanu și-a ales propriul drum și a urmat Facultatea de limbi străine, fără vreun gând de a ajunge în lumea televiziunii

„Am intrat la facultate, la limbi străine. Şi o colegă mi-a spus că lucrează la Soti, primul canal independent care avea emisia după miezul nopţii. Am ajuns acolo să văd cum e şi nu m-a mai lăsat să plec. M-au pus să dau o probă, am intrat în direct citind nişte ştiri utilitare şi am rămas ca prezentator pentru jurnalele mai mici. Noi făceam cam de toate. Eram reporteri de teren şi redactori, de toate”, a mai adăugat prezentatoarea Tv.

M-au angajat pe loc

Jurnalista a vorbit și despre succesul pe care l-a avut încă din prima zi în care a ajuns la Antena 1.

„Apoi am ajuns la Antena 1, care se înfiinţase în urmă cu un an. Am ajuns în octombrie 1994. M-am întâlnit cu Florin Brătescu, care ştia că am experienţă, şi m-a angajat pe loc. Apoi am plecat la Pro TV, unde am stat aproape 9 ani, iar în 2003 m-am întors la Antena 1. Atunci când am făcut acea alegere, de a rămâne jurnalist, eu ştiam ce aleg. Ştiam că nu am de pierdut”, a încheiat Andreea Berecleanu.