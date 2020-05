Potrivit surselor Capital, angajații ANAF care au trecut la Parchet ca și specialiști antifraudă câștigă sume care sunt greu de imaginat pentru toți românii. Sursa citată a indicat că, în perioada cât erau angajați la ANAF, salariul era undeva pe la 5000 lei media, în funcție de inspector asistent sau superior (funcția deținută). În clipa în care s-a făcut trecerea inspectorilor antifraudă la parchete ca și specialiști, acestora li s-a dublat sau triplat salariul, a declarat pentru Capital sursa menționată. Cu alte cuvinte, de la 3000 lei cât lua un inspector asistent, în acest moment, la parchet, încasează undeva la 10.000 lei net . Conform obținațiilor obținute pe surse, același salariu ar avea și restul specialiștilor antifraudă, la care se mai adaugă și vechime. În final, ajung să ia, în mână, peste 10.000 lei net. Aceeași sursă ne-a menționat că numărul lor s-ar ridica în jur de 200 în întreaga țară. În plus, a susținut sursa menționată, sunt parchete cu un număr foarte mare de specialiști. Spre exemplu, la Parchetele de pe lângă Curțile de Apel sunt doi specialiști, la Parchetele Tribunale – șapte specialiști, la DIICOT în teritoriu câte trei specialiști. Sume enorme încasate de peste jumătate dintre angajați

Într-un articol publicat în urmă cu câteva zile, se spunea, conform dcbussines.ro, că mai bine de jumătate din angajații de la Ministerul de Finanțe și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) câștigă lunar, în mână, mai mult de 4.000 lei. Această sumă este similară cu cele mai mari salarii medii nete din economie, cum ar fi IT sau intermediere financiară. Un consilier superior cu experiență de aproximativ 14 ani de experiență are ca salariu aproximativ 5100 de lei net. În plus la acești bani se mai adaugă și indemnizația de hrană, precum și alte sporuri acolo unde este cazul.