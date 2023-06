Într-un comunicat comun al companiei Archewell Audio a cuplului regal și al Spotify s-a precizat faptul că cele două părți „au convenit de comun acord să se despartă” după trei ani, un profit de 20 de milioane de dolari și doar 13 episoade de conținut. Spotify, potrivit tabloidului The Sun, dorește să renunțe la orice conținut care nu satisface cerințele publicului. CEO-ul companiei, Daniel Ek, a recunoscut că este vorba de „o sumă prea mare”.

Decizia de a rupe legăturile cu Harry și Meghan vine după ce o decizie similară a fost luată în cazul lui Michelle Obama, la al cărei podcast s-a renunțat anul trecut pentru că nu a adunat suficienți ascultători, scrie Marie Claire.

Contractul a fost apreciat la 25 milioane de dolari

Serviciul de streaming a transmis că nu a prelungit contractul pentru podcastul Archetypes, care a avut 12 episoade. La finalul anului 2020, contractul a fost apreciat la 25 milioane de dolari. De asemenea, prințul Harry și Meghan Markle au semnat un contract cu platforma de streaming Netflix pentru care urmau să producă mai multe programe TV, după ce au decis să renunțe la obligațiile regale.

„Vom fi foarte meticuloși în modul în care vom investi în viitoare oferte de conținut”, a spus Ek pentru BBC. „Iar cele care nu funcționează, evident, nu le vom reînnoi. Cele care au performanță vor fi analizate, de la caz la caz”, a precizat el.

Urmează divorțul de Netflix?

Anunțul vine pe fondul apariției unor zvonuri conform cărora afacerea de milioane de dolari dintre ducii de Sussex Harry și Netflix ar putea fi și ea în pericol. Serialul „Harry & Meghan”, lansat de Netflix anul trecut, a fost cel mai vizionat serial. Dar acum se zvonește că nu ar exista planuri pentru o serie ulterioară. Se spune că e tot mai puțin probabil ca Netflix să reînnoiască contractul cuplului.

„Există o atitudine mai puțin prietenoasă din partea unor oameni aflați la vârf”, spune o sursă. „Se pare că lămâia a fost stoarsă până la capăt. Sumele uriașe pentru care au semnat Harry și Meghan nu mai există astăzi”, a declarat sursa.

Au bifat tot ce se putea

După interviul extraordinar cu Oprah Winfrey din 2021, cuplul a acceptat să filmeze un serial Netflix, în șase părți, intitulat ”Harry & Meghan”, care a fost lansat în ianuarie. În aceeași lună, Prințul Harry și-a lansat cartea de memorii, intitulată ”Spare”, la fel de controversată, și a oferit interviuri exclusive unor televiziuni din Marea Britanie și SUA.

În memoriile sale, Prințul Harry a făcut mai multe afirmații scandaloase legate de membrii familiei regale, susținând că fratele său, William, l-a atacat fizic, acuzându-și tatăl sau alți membri ai familiei că au fost ostili față de Meghan Markle.

Cuplul, care și-a sărbătorit a cincea aniversare a căsătoriei luna trecută, a fost aspru criticat pentru că, deși a pretins că vrea intimitate, acordă interviuri în stânga și-n dreapta, lansând acuzații la adresa Familiei Regale.

„Era vizibilității” lor a apus

„Acea perioadă a vieții lor s-a încheiat, deoarece nu mai e nimic de spus”, a declarat o sursă pentru The Sun, adăugând că perioada documentarului Netflix și a memoriilor a fost „era vizibilității” cuplului. Cel mai probabil, susține sursa, „sperau” că 2023 va fi „anul reconcilierii” cu Familia Regală. Afirmațiile sursei, conform cărora ducii de Sussex ar fi decis să oprească realizarea unor documentare și publicarea unor cărți vine după ce reprezentanții cuplului au spus că Harry și Meghan au fost implicați într-o urmărire „aproape catastrofală”, cu mașina, pe străzile din New York după decernarea premiilor Ms Foundation. O ceremonie la care Meghan a fost onorată cu Premiul Women of Vision.

Un mariaj care scârțâie?

Între timp, zvonuri recente indică faptul că mariajul dintre Meghan și Harry este pe punctul de a se destrăma. Un posibil divorț este vehiculat de presa tabloidă, iar acțiunile celor doi duc pe toată lumea cu gândul spre un final al căsătoriei. S-a susținut faptul că prințul nu mai locuiește de ceva timp alături de soție și de cei doi copii și că adesea adesea înnoptează la un hotel din apropierea casei. Nici Meghan Markle nu pare prea implicată în mariaj, în ultimul timp fiind văzută la mai multe petreceri din LA, unde a venit singură.