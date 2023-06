Acum, după celebrul interviu-fluviu, extrem de controversat, cu Oprah Winfrey, serialul Netflix în șase părți, o carte de 400 de pagini și numeroase interviuri, anumite voci susțin că ducii de Sussex nu mai au „nimic de spus”. Harry și Meghan să vor retrage, în sfârșit, din viața publică, renunțând la aparițiile contestate? Iată ce cred unii experți citați de SkyNews.

Ducele și ducesa de Sussex vor „înceta” să mai facă documentare Netflix, să publice memorii și să acorde interviuri în care dezvăluie secrete ale Familiei Regale, pentru că, practic, nu mai e „nimic de spus”, a spus o sursă.

După ce Harry și Meghan au decis să facă un pas înapoi de la îndatoririle regale, în 2020, și s-au mutat în California, pe motiv că doresc să aibă intimitate, nu a trecut prea mult până când au început să acorde interviuri. Iar până la realizarea primului documentar Netflix n-a mai fost decât un pas.

Au bifat tot ce se putea: interviuri, memorii, documentar Netflix

După interviul extraordinar cu Oprah Winfrey din 2021, cuplul a acceptat să filmeze un serial Netflix, în șase părți, intitulat ”Harry & Meghan”, care a fost lansat în ianuarie. În aceeași lună, Prințul Harry și-a lansat cartea de memorii, intitulată ”Spare”, la fel de controversată, și a oferit interviuri exclusive unor televiziuni din Marea Britanie și SUA. În memoriile sale, Prințul Harry a făcut mai multe afirmații scandaloase legate de membrii familiei regale, susținând că fratele său, William, l-a atacat fizic, acuzându-și tatăl sau alți membri ai familiei că au fost ostili față de Meghan Markle.

Cuplul, care și-a sărbătorit a cincea aniversare a căsătoriei luna trecută, a fost aspru criticat pentru că, deși a pretins că vrea intimitate, acordă interviuri în stânga și-n dreapta, lansând acuzații la adresa Familiei Regale.

„Era vizibilității” lor a apus

= „Acea perioadă a vieții lor s-a încheiat, deoarece nu mai e nimic de spus”, a declarat o sursă pentru The Sun, adăugând că perioada documentarului Netflix și a memoriilor a fost „era vizibilității” cuplului. Cel mai probabil, susține sursa, „sperau” că 2023 va fi „anul reconcilierii” cu Familia Regală. Afirmațiile sursei, conform cărora ducii de Sussex ar fi decis să oprească realizarea unor documentare și publicarea unor cărți vine după ce reprezentanții cuplului au spus că Harry și Meghan au fost implicați într-o urmărire „aproape catastrofală”, cu mașina, pe străzile din New York după decernarea premiilor Ms Foundation. O ceremonie la care Meghan a fost onorată cu Premiul Women of Vision.

Un mariaj care scârțâie?

Între timp, zvonuri recente indică faptul că mariajul dintre Meghan și Harry este pe punctul de a se destrăma. Un posibil divorț este vehiculat de presa tabloidă, iar acțiunile celor doi duc pe toată lumea cu gândul spre un final al căsătoriei. S-a susținut faptul că prințul nu mai locuiește de ceva timp alături de soție și de cei doi copii și că adesea adesea înnoptează la un hotel din apropierea casei. Nici Meghan Markle nu pare prea implicată în mariaj, în ultimul timp fiind văzută la mai multe petreceri din LA, unde a venit singură.

O sursă a declarat recent pentru The Telegraph că Meghan ar fi fost deranjată de apariția cărții de memorii ”Spare”, considerând că nu a fost o idee bună ca Harry să împărtășească atât de multe lucruri din viața lui personală. Sprijinul ei a fost pus la îndoială când nu a fost prezentă, alături de Harry, la promovarea cărții. Mulți au sperat că ceremonia de încoronare a regelui Charles al-III-lea va fi o șansă ca familia să se reunească, în sfârșit. Dar în timp ce Harry a acceptat invitația, Meghan a refuzat politicos. Biograful regal Sally Bedell Smith a declarat pentru People că ziua de naștere a lui Archie, băiețelul lor, care a coincis cu încoronarea a fost „o soluție elegantă”, care „le-a oferit o scuză cât se poate de rezonabilă pentru ca Meghan să nu vină”. Ea a adăugat că era firesc că ducesa vrea să evite presa britanică; după înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a, Meghan a fost spulberată.