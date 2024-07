Atacul recent al Rusiei care a ţintit inclusiv un spital pentru copii din Kiev a îngrozit o lume întreagă. Cum a fost însă posibil ca rachetele ruseşti să treacă de unul din cele mai dense sisteme de apărare antiaeriană din lume la acest moment?

Luni dimineața, în jurul orei 1:30, patru bombardiere rusești Tu-95MS (cod NATO-Bear) au lansat un atac asupra Ucrainei, lansând patru rachete de croazieră de deasupra Mării Caspice.

Acest atac a început cu o mișcare de tip „momeală și schimbare”, aparent destinată să atragă atenția apărării antiaeriene ucrainene și să ofere planificatorilor ruși informații despre locația unităților de apărare antiaeriană mobile ale Ucrainei, se arată într-o analiză a jurnaliştilor de la Kyiv Post.

Conform bloggerilor militari ucraineni și rețelelor locale de apărare antiaeriană, rachetele au zburat spre nord-vest, fiind interceptate de unitățile antirachetă ucrainene. Forțele Aeriene Ucrainene au declarat ulterior că trei rachete de croazieră Kh-101 au fost doborâte deasupra regiunilor Jitomir și Ceerkassi, în apropierea Kievului. Soarta celei de-a patra rachete rămâne necunoscută.

