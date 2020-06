Potrivit acestuia, retragerea forţelor americane din Germania reprezintă un risc la adresa securităţii întregii Europe.

„Dacă Kremlinul consideră că ţările NATO nu sunt solidare, ar putea încuraja Rusia să lanseze o invazie asupra României sau ţărilor baltice”, a declarat generalul american într-un interviu pentru The Times, scrie Monitorul Apărării, citat de gandul.ro.

Se pare că Ben Hodges a realizat, de curând o strategie pentru flancul estic al NATO, intitulată: ONE FLANK, ONE THREAT, ONE PRESENCE unde a considerat că acţiunile Rusia sunt cea mai mare ameninţare la adresa securităţii României.

Rusia vrea controlul Mării Negre

În ceea ce privește viitoare ale Kremlinului, generalul american a spus că Rusia are dorinţa să controleze Nordul Mării Negre şi anticipează că „Odesa este în meniu la un moment dat, ceea ce înseamnă că şi Moldova este în calea ei.”, potrivit sursei citate.

„Este un motiv pentru care Rusia are mii de soldaţi în Transnistria. Este o divizie în Transnistria condusă de ofiţeri ruşi şi echipată de Kremlin. Potenţialul este acolo,” a mai spus Hodges.

De asemenea, în urmă cu aproape două săptămâni, Trump a ordonat Pentagonului să retragă aproape o treime dintre militarii americani staţionaţi în Germania, până în septembrie, conform Wall Street Journal.

Aceasta ar fi cea mai mare retragere de 9.500 de militari, din cei aproape 34.500 staţionaţi în Europe, arată sursa citată care se bazează pe un document care ar fi fost deja semnat de consilierul Casei Albe pe securitate, Robert O’Brien.

Totodată, în Germania nu pot fi dislocaţi, la un moment dat, mai mult de 25.000 de persoane, lucru care va pune restricţii serioase Comandamentului European al SUA în organizarea viitoarelor exerciţii, se mai arată în același document.