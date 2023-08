Un exemplu de univers paralel în care trăiesc rușii

Roskomnadzor, agenția Federației Ruse care se ocupă cu cenzura presei în Rusia, înființată de Vladimir Putin în 2007, a adresat publicației EVZ o cererea de ștergere a datelor personale ale unui colonel din armata rusă care a murit în invazia din Ucraina.

„Inițial nu am dat atenție acestei adrese, venită pe email, m-a amuzat absurditatea ei evidentă, apoi văzând că nu avem nici o reacție, ne-au trimis-o și prin poștă, cu confirmare de primire. Am citit-o mai atent și am decis să o facem publică. Pentru că mi se pare în primul rând o amenințare. Apoi o dovadă de ipocrizie demnă de analele istoriei.

Să invadezi o țară și să fii deranjat că apar datele personale, fotografia și livretul militar al unui colonel din armata rusă, ucis în luptă, este un exemplu de univers paralel în care trăiesc rușii sub Țarul de la Kremlin. Mai ales că sunt foarte puțin deranjați de victimele civile ale bombardamentelor sălbatice la care supun Ucraina”, scrie jurnalistul Dan Andronic.

Agenția rusă susține în adresă că totul se face în numele respectării „drepturile și libertățile umane și civile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția dreptului la viața privată și a familiei”.

„Cum poate pune pe hârtie o asemenea minciună un reprezentant al administrației de la Moscova nu mă mai miră. Dar aroganța de a trimite un asemenea avertisment unei redacții, direct directorului general, întregii redacții, reprezintă un semnal pe care trebuie să-l înțelegem la adevărata lui valoare: Mâna lungă a Moscovei va ajunge și la București!”, mai scrie Dan Andronic.

Ce solicită, mai exact, Roskomnadzor?

„Stimaţi domni,

Federația Rusă pune un accent deosebit pe drepturile și libertățile umane și civile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția dreptului la viața privată și a familiei. La 27 iulie 2006, Legea federală nr. 152-FZ „Cu privire la datele cu caracter personal” a fost adoptată în Federația Rusă (în continuare – Legea federală „Cu privire la datele cu caracter personal”).

Scopul Legii federale „Cu privire la datele cu caracter personal” este de a proteja drepturile și libertățile persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale, inclusiv protecția dreptului la viața privată și a familiei.

Conform legislației ruse, Serviciul Federal de Supraveghere din Sfera telecomunicațiilor, tehnologiilor informaționale și comunicațiilor de masă este autorizat să protejeze drepturile persoanelor vizate de date cu caracter personal (în continuare – organism autorizat, Roskomnadzor).

Conform articolului 17 din Legea federală „Cu privire la datele cu caracter personal”, în cazul în care un subiect al informațiilor cu caracter personal consideră că un operator efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal cu încălcarea cerințelor Legii federale „Cu privire la datele cu caracter personal” sau îi încalcă în alt mod. drepturile și libertățile sale, subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a contesta actele sau omisiunile operatorului la organismul autorizat privind protecția drepturilor persoanelor vizate.

Dându-și seama de acest drept, Roskomnadzor a primit o scrisoare de asistenta in ștergerea datelor cu caracter personal postata pe pagina de Internet (https://evz.ro/rebelii-l-au-lichidat-pe-un-important-colonel-al-armatei-ruse-inaltul -oficial-militar-a-fost-implicit-intr-un-schimb-de-focuri.html) fără acordul corespunzător.

În cadrul analizei contestației de către Roskomnadzor, s-a constatat că datele personale ale A.V. Stesev (nume, prenume, patronim, imagine fotografică, activitate profesională) au fost postate pe pagina de internet fără acordul corespunzător.

Pentru a asigura protecția drepturilor subiectului datelor cu caracter personal, Roskomnadzor, reprezentând interesele cetățenilor Federației Ruse în temeiul legii, solicită asistență pentru ștergerea datelor cu caracter personal ale A.V. Stesev de pe pagina de internet.

Vă rugăm să ne informați despre rezultatele examinării cererii prin e-mail la rsoc in@rkn.gov.ru sau trimiteți o scrisoare la adresa Kitaygorodsky proezd 7, p. 2, Moscova, Rusia, 109992”, se arată în adresa trimisă către EVZ.