Potrivit unei investigații comune a SRF și Die Wochenzeitung, de la începutul invaziei sale în Ucraina, în februarie 2022, Rusia a reușit să transporte cu succes 75 de tone de aur în Elveția. Fabricile elvețiene au primit acest aur pentru prelucrare, iar acesta a fost importat de la Londra, ceea ce a permis Rusiei să evite încălcarea sancțiunilor occidentale.

Investigația arată că rafinăriile de aur din „Țara Cantoanelor” au procesat o cantitate semnificativă de aur de origine rusă în ultimii ani, care a fost în totalitate direcționată prin Londra. Ukrainska Pravda a relatat despre aceste descoperiri.

Elveția importa o medie de 20 de tone de aur rusesc anual, înainte de invazie

Din 2021, peste 110 tone de aur, cu o valoare de peste 6 miliarde de franci elvețieni (aproximativ 6,6 miliarde de dolari), au fost prelucrate de rafinăriile elvețiene. Mai exact, de la începutul conflictului extins în februarie 2022, numai Elveția a rafinat 75 de tone de aur. Înainte de începerea războiului din Ucraina, Elveția importa în mod obișnuit o medie de 20 de tone de aur rusesc pe an. Cu toate acestea, numai în primele cinci luni ale acestui an, 38 de tone de aur rusesc au fost importate în Elveția prin Londra. În plus, în ultimii ani, s-a înregistrat o creștere notabilă a exportului de aur rusesc în Marea Britanie.

„Experții intervievați de către publicații consideră că sporirea vânzărilor de aur din Rusia către Elveția prin Marea Britanie ar fi putut fi o pregătire pentru războiul la scară largă și o sursă suplimentară de venit în cadrul sancțiunilor”, notează jurnaliștii din Ucraina.

Elveția se apără

Rafinării din Elveția au recunoscut că aurul rusesc a fost importat în Marea Britanie înainte de invazia Ucrainei și impunerea ulterioară a sancțiunilor.

Mai mult, în august 2022, Elveția a pus în aplicare o interdicție privind achiziționarea, importul sau transportul de aur provenit din Rusia. Serviciul vamal elvețian a subliniat că importurile recente de aur rusesc au respectat atât sancțiunile, cât și legislația.

Anterior, s-a remarcat faptul că, în ciuda alinierii Elveției la toate sancțiunile UE împotriva agresiunii rusești, exporturile de produse farmaceutice din Elveția către Rusia au atins un nivel record în ultimul an.