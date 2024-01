Deși Ron DeSantis a fost perceput drept o amenințare majoră pentru Trump, el a decis să-și încheie campania prezidențială, schimbând peisajul competițional și lasând terenul liber pentru alți candidați. Motivele exacte ale retragerii sale nu au fost încă clarificate, dar această mișcare neașteptată a stârnit speculații și discuții în cadrul scenei politice.

Într-o înregistrare video recentă, Ron DeSantis a comunicat că vede o cale puțin clară către succes în campania sa pentru președințiale. Această declarație vine în urma unei performanțe sub așteptări în Iowa, statul care a marcat oficial deschiderea sezonului alegerilor interne din Partidul Republican pentru a desemna candidatul la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, începând cu data de 15 ianuarie.

Guvernatorul Floridei a subliniat că, având în vedere circumstanțele, a luat decizia de a se retrage din cursa prezidențială și, mai surprinzător, a anunțat că își va oferi sprijinul pentru nominalizarea republicană fostului președinte Donald Trump. Această schimbare de susținere marchează o turnură interesantă în peisajul politic și va avea un impact semnificativ asupra dinamicii alegerilor interne republicane în continuare.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024