Din cauza scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți români au început să își facă provizii, crezând că prețurile vor crește și mai mult.

Mai mulți români au relatat, pe un grup de Facebook, modul în care și-au făcut provizii pentru iarnă. Un român a mărturisit faptul că are provizii cu care poate să trăiască aproximativ 5 ani fără să mai cumpere nimic.

Românii și-au făcut provizii pentru iarnă

„De când stau la țară, toamna cel puțin, am în casă conserve diverse, pălincă, murături, brânză, ulei, mere, nuci, legume (lăzi întregi de cartofi) pentru toată iarna – uneori trec și două-trei săptămâni până să ajung la un supermarket – asta ca idee, deși încerc să cumpăr de la țară ceea ce nu pot produce.

Acum a mai rămas să cumpăr carne pentru cârnați de afumat și pus la uscat în pod. Încă nu e destul de rece pentru asta.

De exemplu, când am de cumpărat mazăre, pentru că mazărea nu crește bine în grădina de munte, cumpăr mai multă decât e nevoie pe moment și o pun în lada frigorifică – să fie.

Lemne am și pentru iarna viitoare, pentru că e mai bine să le pregătești cu un an înainte ca să fie bine uscate atunci când le bagi în sobă. Oricum, nu cred că se vor ieftini la anul. Energia electrică e atât cât vine de la rețea.

Și ca să răspund primul la întrebare, 2 ierni căldura, aproape o iarnă alimentele – iar asta e valabil pe la toți cei din jur, aici la munte.”, a scris un român pe grupul de Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas”.

„Pot trăi cam 5 ani fără să mai cumpăr nimic”

La rândul său, un alt român a recunoscut că și-a făcut provizii cu care poate trăi aproximativ 5 ani fără să mai cumpere nimic.

„Cu ce am în casă la ora actuală pot trăi cam 5 ani fără să mai cumpăr nimic cu condiția să am curent de la rețea în acest timp că să nu se dezghețe congelatoarele. Am inclus lemne pentru foc, alimente, sămânță, plus animalele din curte și hrană lor”, a mai scris un alt român pe același grup de Facebook.